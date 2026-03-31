युद्ध का 32वां दिन: ईरान के इस्फहान शहर में परमाणु ठिकाने पर हमला, होर्मुज स्ट्रेट पर टोल वसूलेगा ईरान - IRAN ANNOUNCES TOLL IN HORMUZ
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Published : March 31, 2026 at 8:00 PM IST
ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले 32वें दिन भी जारी है. मंगलवार तड़के अमेरिका ने ईरान के इस्फहान शहर में एक परमाणु ठिकाने पर 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बमों से हमला किया. हमले के बाद पूरी रात आसमान में काफी ऊंचाई तक आग फैलती हुई दिखाई दी. यह वही क्षेत्र है जहां पिछले साल जून में भी अमेरिकी सेना ने कार्रवाई की थी. इस्फहान में ईरान के संवर्धित यूरेनियम का भंडार होने की आशंका जताई जाती है. दूसरी ओर, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक वीडियो जारी किया है.. जिसमें ईरानी नौ सेना के जहाजों और विमानों पर हमले की तस्वीरें दिखाई गई हैं.
अमेरिकी हमलों जवाब में ईरान ने भी इजराइल और गल्फ देशों पर हमले तेज कर दिए हैं. उसने दुबई के जलक्षेत्र में एक कुवैती तेल टैंकर को ड्रोन से निशाना बनाया, जिससे उसमें आग लग गई, हालांकि बाद में आग पर काबू पा लिया गया. इस घटना में दुबई में चार लोग घायल हुए हैं. उधर, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर टोल वसूलने का एलान कर दिया है. ईरान के सरकारी मीडिया IRIB के अनुसार इस योजना को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी गई. इस योजना में अमेरिका और इजराइल के जहाजों के गुजरने पर रोक लगाना शामिल है.
ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले 32वें दिन भी जारी है. मंगलवार तड़के अमेरिका ने ईरान के इस्फहान शहर में एक परमाणु ठिकाने पर 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बमों से हमला किया. हमले के बाद पूरी रात आसमान में काफी ऊंचाई तक आग फैलती हुई दिखाई दी. यह वही क्षेत्र है जहां पिछले साल जून में भी अमेरिकी सेना ने कार्रवाई की थी. इस्फहान में ईरान के संवर्धित यूरेनियम का भंडार होने की आशंका जताई जाती है. दूसरी ओर, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक वीडियो जारी किया है.. जिसमें ईरानी नौ सेना के जहाजों और विमानों पर हमले की तस्वीरें दिखाई गई हैं.
अमेरिकी हमलों जवाब में ईरान ने भी इजराइल और गल्फ देशों पर हमले तेज कर दिए हैं. उसने दुबई के जलक्षेत्र में एक कुवैती तेल टैंकर को ड्रोन से निशाना बनाया, जिससे उसमें आग लग गई, हालांकि बाद में आग पर काबू पा लिया गया. इस घटना में दुबई में चार लोग घायल हुए हैं. उधर, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर टोल वसूलने का एलान कर दिया है. ईरान के सरकारी मीडिया IRIB के अनुसार इस योजना को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी गई. इस योजना में अमेरिका और इजराइल के जहाजों के गुजरने पर रोक लगाना शामिल है.