ईरान ने दक्षिणी इजराइल के दो कस्बों को मिसाइलों से निशाना बनाया. इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम उन मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा है और उससे भारी तबाही हुई. इस हमले में 100 से अधिक लोग घायल हो गए हैं. पहले दिमोना शहर पर हमला हुआ, जिसमें 33 लोग घायल हो गए. उसके बाद ईरान ने अराद को निशाना बनाया, जिसमें 84 लोग घायल हो गए, जिनमें 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है.

इजराइल का दिमोना शहर लिटिल इंडिया के नाम से मशहूर है और यहां बड़ी संख्या में भारतीय यहूदी रहते हैं. यहां मिसाइलों के सीधे हमलों से बड़े-बड़े गड्ढे बन गए और आवासीय इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा. दिमोना शहर इजराइल का परमाणु संयंत्र वाला शहर है. यहां हमला ईरान के नतांज परमाणु संयंत्र पर हमले के कुछ घंटों बाद हुआ. ईरान के सरकारी टेलीविजन ने दिमोना पर हुए हमले को ईरान के नतान्ज़ स्थित परमाणु संयंत्र पर हुए हमले का बदला बताया है.

उधर, इजराइली सेना ने कहा कि वो इस बात की जांच करेगी कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल हमले को रोकने में विफल क्यों हुआ?