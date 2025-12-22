बांग्लादेश में हिंदू युवक की बेरहमी से हत्या के खिलाफ हिंदुस्तान के लोगों में आक्रोश है. कोलकाता में बांग्लादेश के उप-उच्चायोग के सामने आज बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया. नेता विपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने इस प्रदर्शन की अगुवाई की और बांग्लादेश सरकार को खुली चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार तुरंत बंद हों. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हमले नहीं रुके, तो 26 दिसंबर को 10 हजार लोगों के साथ दोबारा उप-उच्चायोग का घेराव करेंगे.

सुवेंदु अधिकारी ने पार्टी नेताओं और समर्थकों के साथ निजाम पैलेस से बेकबागन तक रैली का नेतृत्व किया. करीब दो हजार प्रदर्शनकारी सड़कों पर बैठ गए. ये प्रदर्शन बांग्लादेश के मयमनसिंह में 18 दिसंबर की रात बंगाली हिंदू युवक दीपू दास की पीट-पीटकर हत्या और फिर शव जलाए जाने के विरोध में था.

सुवेंदु अधिकारी ने ऐलान किया कि 24 दिसंबर को हिंदू संगठन पूरे पश्चिम बंगाल में हत्या के विरोध में कुछ समय के लिए सड़क जाम करेंगे.