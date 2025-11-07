ETV Bharat / Videos

दिल्ली एयरपोर्ट पर ATC सिस्टम में खराबी, 250 से ज्यादा फ्लाइट लेट, यात्रियों को हुई परेशानी - ATC SYSTEM MALFUNCTION AIRPORT

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 7, 2025 at 10:15 PM IST

1 Min Read
दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर एटीएस एयर ट्रैफिक सिस्टम में तकनीकी खराबी के कारण उड़ानों में देरी हुई. जिससे  करीब 250 के करीब फ्लाइट्स डीले हो गई.  गुरूवार सुबह यात्रियों को एक एडवाइजरी जारी की गई.  जिसमें कहा गया कि अधिकारी इन समस्याओं को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं. एयरपोर्ट एथॉरटी ऑफ इंडिया ने ट्वीट कर तकनीकि खराबी की जानकारी दी. AAI ने बताया कि ऑटोमैटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम में समस्या की वजह से फ्लाइट्स के संचालन में देरी हो रही है. मैनुअली फ्लाट्स के संचालन सिस्टम को ऑपरेट किया जा रहा है. जिसकी वजह से देरी हो रही है. एयर इडिया, इंडिगो सहित कई एयरलाइन्स ने देरी के लिए अपने यात्रियों से खेद जताया. राष्ट्रीय राजधानी का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो देश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, प्रतिदिन 1,500 से ज़्यादा उड़ानों का संचालन करता है.

