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सोमनाथ अमृत महोत्सव में पीएम मोदी, लोगों को तुष्टिकरण करने वाली ताकतों से किया सावधान - PM IN SOMNATH AMRIT MAHOTSAV

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सोमनाथ अमृत महोत्सव में पीएम मोदी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 11, 2026 at 8:40 PM IST

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सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी गुजरात पहुंचे, जहां उनका शानदार स्वागत किया गया. हेलीपैड से मंदिर तक सड़क के दोनों किनारे लोगों की भारी भीड़ उमड़ी. पीएम ने हाथ हिलाकर सबका अभिवादन किया. इसके बाद पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर में महापूजा की और इसके बाद जलाभिषेक किया. प्रधानमंत्री यहां कुभाभिषेक का भी साक्षी बने.. जिसमें देश भर के प्रमुख तीर्थ स्थलों से एकत्रित पवित्र जल को क्रेन के जरिए मंदिर के शिखर पर छिड़का गया. इस मौके पर पीएम मोदी ने लोगों को राष्ट्र की शक्ति का अहसास कराया.

1951 में देश के पहले राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया. उसकी 75वीं वर्षगांठ पर इस साल सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया है. इस मौके पर वायुसेना की सूर्यकिरण टीम की ओर से मंदिर के ऊपर एयरशो का आयोजन हुआ. गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और डिप्टी सीएम हर्ष संघवी के साथ पीएम मोदी ने एयरशो को देखा.  

इसे मौके पर देश के अलग-अलग जगहों से आए कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया. पीएम मोदी ने सोमनाथ अमृत महोत्सव को भारत की प्रेरणा का महोत्सव बताया.  

पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन समारोह के 75 साल पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी ने एक विशेष डाक टिकट जारी किया. सोमनाथ का मंदिर का बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ये भारत के विश्वास और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है.  

सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी गुजरात पहुंचे, जहां उनका शानदार स्वागत किया गया. हेलीपैड से मंदिर तक सड़क के दोनों किनारे लोगों की भारी भीड़ उमड़ी. पीएम ने हाथ हिलाकर सबका अभिवादन किया. इसके बाद पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर में महापूजा की और इसके बाद जलाभिषेक किया. प्रधानमंत्री यहां कुभाभिषेक का भी साक्षी बने.. जिसमें देश भर के प्रमुख तीर्थ स्थलों से एकत्रित पवित्र जल को क्रेन के जरिए मंदिर के शिखर पर छिड़का गया. इस मौके पर पीएम मोदी ने लोगों को राष्ट्र की शक्ति का अहसास कराया.

1951 में देश के पहले राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया. उसकी 75वीं वर्षगांठ पर इस साल सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया है. इस मौके पर वायुसेना की सूर्यकिरण टीम की ओर से मंदिर के ऊपर एयरशो का आयोजन हुआ. गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और डिप्टी सीएम हर्ष संघवी के साथ पीएम मोदी ने एयरशो को देखा.  

इसे मौके पर देश के अलग-अलग जगहों से आए कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया. पीएम मोदी ने सोमनाथ अमृत महोत्सव को भारत की प्रेरणा का महोत्सव बताया.  

पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन समारोह के 75 साल पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी ने एक विशेष डाक टिकट जारी किया. सोमनाथ का मंदिर का बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ये भारत के विश्वास और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है.  

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