'मैं भारत के हर नागरिक और हर युवा से कह रहा हूं... ज्ञानेश कुमार जेल जाएंगे': दिल्ली की रैली में राहुल गांधी का बड़ा हमला

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रविवार एक नवंबर को दिल्ली में आयोजित 'इंडिया' (INDIA) ब्लॉक की महारैली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर बेहद तीखा हमला बोला है. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश को सही रास्ते पर लाने का पहला कदम ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाना है. उन्होंने दावा किया- 'ज्ञानेश कुमार को पद से हटाया जाएगा और वे जेल जाएंगे.' रामलीला मैदान में "वोट बचाओ देश बचाओ" नाम की इंडिया ब्लॉक मेगा रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, "मेरी बात सुनिए, मैं जो कहता हूं वह हमेशा सच साबित होता है. मैं भारत के हर नागरिक और युवा से कह रहा हूं कि ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से हटाया जाएगा और वह जेल जाएंगे." उन्होंने सीधा राजनीतिक हमला बोलते हुए आरोप लगाया, "अगर ज्ञानेश कुमार नहीं होते, तो न तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते और न ही अमित शाह देश के गृहमंत्री बनते."