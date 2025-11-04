उत्तर प्रदेश के भगवान बंसल 75 साल की उम्र में भी पावर लिफ्टिंग के शौक को बरकरार रखे हुए हैं. जिस उम्र में लोगों के लिए चलना फिरना मुश्किल हो जाता है. उस उम्र में ये जिम में पसीना बहा रहे. शुद्ध शाकाहारी डाइट इनकी फिटनेस का राज है.

भगवान बंसल पर 1970 में पावर लिफ्टिंग का ऐसा शौक चढ़ा कि फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. इन्होंने 2022 में किर्गिस्तान में 355 किलोग्राम और साल 2023 में 295 किलोग्राम भार उठाकर विश्व रिकॉर्ड तोड़ा. ये अब तक 15 अंतरराष्ट्रीय पदक अपने नाम कर चुके हैं. साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर 8 स्वर्ण पदक जीत चुके हैं.

भगवान बंसल पिछले 55 सालों से पावरलिफ्टिंग कर रहे हैं. विदेशों में भी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने जाते हैं. लेकिन सरकार की तरफ से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती. फिलहाल वो 3 नवंबर से 9 नवंबर के बीच साउथ अफ्रीका में होने वाली वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए गए हैं.