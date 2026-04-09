ETV Bharat / Videos

असम और पुडुचेरी में रिकॉर्ड मतदान, केरल में 2021 के मुकाबले ज्यादा वोटिंग - RECORD POLLS IN ASSAM PUDUCHERRY

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
असम और पुडुचेरी में रिकॉर्ड मतदान (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 9, 2026 at 10:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

असम, केरलम और पुडुचेरी में गुरुवार को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया. असम और पुडुचेरी में रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया. जबकि केरल में 2021 के मुकाबले ज्यादा वोटिंग हुई. चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, असम की 126 सीटों पर 85 प्रतिशत वोटिंग हुई. यहां सबसे ज्यादा वोटिंग डालगांव में हुई.. जहां 94.57 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया.  बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की लड़ाई लड़ रहा है तो कांग्रेस अपनी खोई जमीन पाने की लड़ाई लड़ रही है.

केरल में भी इस बार मतदान में बढ़ोतरी देखी गई. 140 सीटों के लिए यहां 78 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले. कुछ तकनीकी खामियों को छोड़कर यहां मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ. यहां मुख्य मुकाबला सत्ताधारी एलडीएफ और यूडीएफ के बीच है.  

कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया. यहां 30 पर सीटों पर 86.92 प्रतिशत वोटिंग हुई. यहां एनडीए गठबंधन सत्ता को बरकरार रखने के लिए संघर्ष कर रहा है तो कांग्रेस यहां दोबारा सत्ता में आने के लिए लड़ाई लड़ रही है.  

असम, केरलम और पुडुचेरी में गुरुवार को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया. असम और पुडुचेरी में रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया. जबकि केरल में 2021 के मुकाबले ज्यादा वोटिंग हुई. चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, असम की 126 सीटों पर 85 प्रतिशत वोटिंग हुई. यहां सबसे ज्यादा वोटिंग डालगांव में हुई.. जहां 94.57 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया.  बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की लड़ाई लड़ रहा है तो कांग्रेस अपनी खोई जमीन पाने की लड़ाई लड़ रही है.

केरल में भी इस बार मतदान में बढ़ोतरी देखी गई. 140 सीटों के लिए यहां 78 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले. कुछ तकनीकी खामियों को छोड़कर यहां मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ. यहां मुख्य मुकाबला सत्ताधारी एलडीएफ और यूडीएफ के बीच है.  

कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया. यहां 30 पर सीटों पर 86.92 प्रतिशत वोटिंग हुई. यहां एनडीए गठबंधन सत्ता को बरकरार रखने के लिए संघर्ष कर रहा है तो कांग्रेस यहां दोबारा सत्ता में आने के लिए लड़ाई लड़ रही है.  

For All Latest Updates

TAGGED:

RECORD POLLS IN ASSAM PUDUCHERRY
ASSEMBLY POLLS
असम और पुडुचेरी में रिकॉर्ड मतदान
विधानसभा चुनाव
RECORD POLLS IN ASSAM PUDUCHERRY

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

युद्ध विराम पर बढ़ा खतरा

लेबनान पर इजराइल के हमलों में 200 से ज्यादा लोगों की मौत, युद्ध विराम पर बढ़ा खतरा

April 9, 2026 at 10:53 PM IST
72 लाख का GST नोटिस

छोटा सा सैलून चलाने वाले को मिला ₹72 लाख का GST नोटिस, बैंक खाता फ्रीज

April 9, 2026 at 9:50 PM IST
रहने-खाने का संकट, सरकार से मांगी मदद

ईरानी बहनों का परिजनों से संपर्क नहीं, रहने-खाने का संकट, सरकार से मांगी मदद

April 9, 2026 at 8:59 PM IST
अमेरिका-ईरान सीजफायर पर पाकिस्तान बेनकाब?

अमेरिका-ईरान सीजफायर पर पाकिस्तान बेनकाब? वेंस ने शहबाज शरीफ के दावे को किया खारिज

April 9, 2026 at 8:57 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.