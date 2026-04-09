असम और पुडुचेरी में रिकॉर्ड मतदान, केरल में 2021 के मुकाबले ज्यादा वोटिंग - RECORD POLLS IN ASSAM PUDUCHERRY
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Published : April 9, 2026 at 10:54 PM IST
असम, केरलम और पुडुचेरी में गुरुवार को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया. असम और पुडुचेरी में रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया. जबकि केरल में 2021 के मुकाबले ज्यादा वोटिंग हुई. चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, असम की 126 सीटों पर 85 प्रतिशत वोटिंग हुई. यहां सबसे ज्यादा वोटिंग डालगांव में हुई.. जहां 94.57 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की लड़ाई लड़ रहा है तो कांग्रेस अपनी खोई जमीन पाने की लड़ाई लड़ रही है.
केरल में भी इस बार मतदान में बढ़ोतरी देखी गई. 140 सीटों के लिए यहां 78 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले. कुछ तकनीकी खामियों को छोड़कर यहां मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ. यहां मुख्य मुकाबला सत्ताधारी एलडीएफ और यूडीएफ के बीच है.
कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया. यहां 30 पर सीटों पर 86.92 प्रतिशत वोटिंग हुई. यहां एनडीए गठबंधन सत्ता को बरकरार रखने के लिए संघर्ष कर रहा है तो कांग्रेस यहां दोबारा सत्ता में आने के लिए लड़ाई लड़ रही है.
असम, केरलम और पुडुचेरी में गुरुवार को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया. असम और पुडुचेरी में रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया. जबकि केरल में 2021 के मुकाबले ज्यादा वोटिंग हुई. चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, असम की 126 सीटों पर 85 प्रतिशत वोटिंग हुई. यहां सबसे ज्यादा वोटिंग डालगांव में हुई.. जहां 94.57 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की लड़ाई लड़ रहा है तो कांग्रेस अपनी खोई जमीन पाने की लड़ाई लड़ रही है.
केरल में भी इस बार मतदान में बढ़ोतरी देखी गई. 140 सीटों के लिए यहां 78 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले. कुछ तकनीकी खामियों को छोड़कर यहां मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ. यहां मुख्य मुकाबला सत्ताधारी एलडीएफ और यूडीएफ के बीच है.
कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया. यहां 30 पर सीटों पर 86.92 प्रतिशत वोटिंग हुई. यहां एनडीए गठबंधन सत्ता को बरकरार रखने के लिए संघर्ष कर रहा है तो कांग्रेस यहां दोबारा सत्ता में आने के लिए लड़ाई लड़ रही है.