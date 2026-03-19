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विधानसभा चुनाव 2026: बीजेपी ने केरल में 39 और असम में 88 उम्मीदवारों की सूची जारी की - BJP RELEASES LITS OF ASAM KERALA

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असम और केरल में बीजेपी की लिस्ट जारी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 19, 2026 at 7:53 PM IST

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BJP ने विधानसभा चुनाव के लिए असम में 88 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है. असम के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को जलुकबारी सीट से मैदान में उतारा है. वहीं हाल ही में, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए प्रद्युत बोरदोलोई को दिसपुर और और भूपेन कुमार बोरा को बिहपुरिया से मैदान में उतारा गया है. GFX OUT दिसपुर से टिकट मिलने पर प्रद्युत बोरदोलोई ने बीजेपी लीडरशिप को धन्यवाद दिया है.  

बोरदोलोई ने बुधवार को कांग्रेस से अपना पुराना नाता तोड़ लिया था.. वहीं, असम कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा ने कुछ हफ्ते पहले कांग्रेस से नाता तोड़ा और बीजेपी में शामिल हुए थे. वे पिछले दो चुनावों में बीजेपी उम्मीदवारों से हार गए थे. अब की बार वो बीजेपी के बैनर तले तीसरी बार जीत की तलाश में है. 

वहीं, केरल में पार्टी ने 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है. बीजेपी ने धर्मदम से केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के खिलाफ के. रंजीत को मैदान में उतारा है. मिजोरम के पूर्व गवर्नर कुम्मनम राजशेखरन को अरनमुला से मैदान में उतारा गया है. बीजेपी ने कासरगोड से अश्विनी एमएल, एर्नाकुलम से पीआर शिवशंकर, परावुर से वत्सला प्रसन्ना कुमार और कोन्गड से रेणु सुरेश को उम्मीदवार बनाया है. 

BJP ने विधानसभा चुनाव के लिए असम में 88 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है. असम के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को जलुकबारी सीट से मैदान में उतारा है. वहीं हाल ही में, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए प्रद्युत बोरदोलोई को दिसपुर और और भूपेन कुमार बोरा को बिहपुरिया से मैदान में उतारा गया है. GFX OUT दिसपुर से टिकट मिलने पर प्रद्युत बोरदोलोई ने बीजेपी लीडरशिप को धन्यवाद दिया है.  

बोरदोलोई ने बुधवार को कांग्रेस से अपना पुराना नाता तोड़ लिया था.. वहीं, असम कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा ने कुछ हफ्ते पहले कांग्रेस से नाता तोड़ा और बीजेपी में शामिल हुए थे. वे पिछले दो चुनावों में बीजेपी उम्मीदवारों से हार गए थे. अब की बार वो बीजेपी के बैनर तले तीसरी बार जीत की तलाश में है. 

वहीं, केरल में पार्टी ने 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है. बीजेपी ने धर्मदम से केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के खिलाफ के. रंजीत को मैदान में उतारा है. मिजोरम के पूर्व गवर्नर कुम्मनम राजशेखरन को अरनमुला से मैदान में उतारा गया है. बीजेपी ने कासरगोड से अश्विनी एमएल, एर्नाकुलम से पीआर शिवशंकर, परावुर से वत्सला प्रसन्ना कुमार और कोन्गड से रेणु सुरेश को उम्मीदवार बनाया है. 

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विधानसभा चुनाव 2026
बीजेपी उम्मीदवारों की सूची जारी
जलुकबारी से हेमंत बिस्व सरमा
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