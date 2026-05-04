तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों के लिए वोटों की गिनती जारी है. कई राउंड की गिनती के बाद अंतिम परिणाम आएगा. तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, पश्चिम बंगाल और असम के लगभग 25 करोड़ लोगों ने मतदान समाप्त किया है. पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है. अभी 182 सीटों पर आगे चल रही है. मतगणना अभी भी जारी है. असम में बीजेपी विधानसभा चुनाव 2026 के लिए चल रही वोटों की गिनती में बहुमत का आंकड़ा पार कर सत्ता में वापसी करने के लिए तैयार है. चुनाव आयोग के डेटा के अनुसार बीजेपी 97 सीटों पर और कांग्रेस 26 सीटों पर आगे चल रही है. तमिलनाडु में TVK की आंधी चल रही है, यहां TVK 105 सीटों पर आगे चल रही है, केरल में लेफ्ट का किला ढहता हुआ दिखाई दे रहा है.