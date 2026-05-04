विधानसभा चुनाव परिणाम 2026 : बंगाल-असम में बीजेपी की प्रचंड जीत, जश्न में डूबे कार्यकर्ता - ASSEMBLY ELECTION RESULTS 2026
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Published : May 4, 2026 at 5:50 PM IST
तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों के लिए वोटों की गिनती जारी है. कई राउंड की गिनती के बाद परिणाम आने लगे हैं. तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, पश्चिम बंगाल और असम के लगभग 25 करोड़ लोगों ने मतदान समाप्त किया है. पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है. ममता बनर्जी की पार्टी TMC के 15 साल के शासन का अंत हो गया है, वहीं असम में एनडीए ने हैट्रिक लगाई है. यहां बीजेपी की जीत सुनामी देखने को मिली है. तो तमिलनाडु में अभिनेता से राजनीतिज्ञ बने विजय की पार्टी TVK ने कमाल का प्रदर्शन किया है. केरल में कांग्रेस के अगुवाई वाले UDF ने शानदार जीत हासिल की है. लेफ्ट का किला यहां ढह गया है. पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी की जीत पर दिल्ली से कोलकाता और गुवाहाटी तक जश्न है. तमिलनाडु में TVK कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं. वहीं यूडीएफ की जीत पर केरल में कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं. ढोल नगाड़े बजा कर जश्न मना रहे हैं.
तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों के लिए वोटों की गिनती जारी है. कई राउंड की गिनती के बाद परिणाम आने लगे हैं. तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, पश्चिम बंगाल और असम के लगभग 25 करोड़ लोगों ने मतदान समाप्त किया है. पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है. ममता बनर्जी की पार्टी TMC के 15 साल के शासन का अंत हो गया है, वहीं असम में एनडीए ने हैट्रिक लगाई है. यहां बीजेपी की जीत सुनामी देखने को मिली है. तो तमिलनाडु में अभिनेता से राजनीतिज्ञ बने विजय की पार्टी TVK ने कमाल का प्रदर्शन किया है. केरल में कांग्रेस के अगुवाई वाले UDF ने शानदार जीत हासिल की है. लेफ्ट का किला यहां ढह गया है. पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी की जीत पर दिल्ली से कोलकाता और गुवाहाटी तक जश्न है. तमिलनाडु में TVK कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं. वहीं यूडीएफ की जीत पर केरल में कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं. ढोल नगाड़े बजा कर जश्न मना रहे हैं.