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असम: पुलिस कैंप पर ULFA उग्रवादियों का हमला, 4 पुलिस कमांडो घायल - ULFA MILITANTS ATTACK POLICE CAMP

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पुलिस कैंप पर ULFA उग्रवादियों का हमला (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 22, 2026 at 9:33 PM IST

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ऐसे समय में जब असम आगामी विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार के दौर में है, उल्फा के उग्रवादियों ने असम-अरुणाचल सीमा के पास, असम के जगुन में स्थित एक पुलिस कमांडो कैंप पर हमला कर दिया. इस हमले में संदिग्ध उग्रवादियों ने पुलिस कैंप पर ग्रेनेड और आरपीजी का इस्तेमाल किया. असम पुलिस के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए गोलीबारी की. यह गोलीबारी 30 मिनट तक जारी रही, जिसमें असम पुलिस के 4 जवान घायल हो गए. इस बीच उल्फा के संदिग्ध उग्रवादी गोलीबारी के बाद जंगल की ओर भाग निकले. घायल जवानों को डिब्रूगढ़ के असम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस बीच हमले की घटनाओं के बाद भारतीय सेना और पुलिस ने असम-अरुणाचल सीमावर्ती इलाकों में तलाशी अभियान तेज कर दिया है. मीडिया को भेजे गए एक पत्र में उल्फ ने असम पुलिस कमांडो कैंप पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली है. इस प्रतिबंधित संगठन ने मीडिया को भेजे अपने लेटरहेड में इस हमले को 'ऑपरेशन बुजोनी' नाम दिया है.

ऐसे समय में जब असम आगामी विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार के दौर में है, उल्फा के उग्रवादियों ने असम-अरुणाचल सीमा के पास, असम के जगुन में स्थित एक पुलिस कमांडो कैंप पर हमला कर दिया. इस हमले में संदिग्ध उग्रवादियों ने पुलिस कैंप पर ग्रेनेड और आरपीजी का इस्तेमाल किया. असम पुलिस के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए गोलीबारी की. यह गोलीबारी 30 मिनट तक जारी रही, जिसमें असम पुलिस के 4 जवान घायल हो गए. इस बीच उल्फा के संदिग्ध उग्रवादी गोलीबारी के बाद जंगल की ओर भाग निकले. घायल जवानों को डिब्रूगढ़ के असम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस बीच हमले की घटनाओं के बाद भारतीय सेना और पुलिस ने असम-अरुणाचल सीमावर्ती इलाकों में तलाशी अभियान तेज कर दिया है. मीडिया को भेजे गए एक पत्र में उल्फ ने असम पुलिस कमांडो कैंप पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली है. इस प्रतिबंधित संगठन ने मीडिया को भेजे अपने लेटरहेड में इस हमले को 'ऑपरेशन बुजोनी' नाम दिया है.

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