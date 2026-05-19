असम में कथित पासपोर्ट विवाद को लेकर राजनीतिक टकराव तेज हो गया है. असम क्राइम ब्रांच ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को 23 मई को पूछताछ के लिए पेश होने का नोटिस जारी किया है. इससे पहले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से भी गुवाहाटी क्राइम ब्रांच में कई घंटों तक पूछताछ की गई थी. मामला तब शुरू हुआ जब पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान के पास भारत, UAE और मिस्र के पासपोर्ट हैं और विदेशों में संपत्तियां भी हैं. मुख्यमंत्री सरमा ने इन आरोपों को पूरी तरह फर्जी और AI से तैयार दस्तावेज बताया. उन्होंने दावा किया कि यह दुष्प्रचार पाकिस्तानी सोशल मीडिया नेटवर्क के जरिए फैलाया गया। अब यह मामला असम की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन गया है.