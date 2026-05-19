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पासपोर्ट विवाद में रणदीप सुरजेवाला तक पहुंची जांच…असम क्राइम ब्रांच का बड़ा एक्शन - RANDEEP SURJEWALA

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HIMANTA BISWA SARMA WIFE PASSPORT CONTROVERSY (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 19, 2026 at 3:40 PM IST

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असम में कथित पासपोर्ट विवाद को लेकर राजनीतिक टकराव तेज हो गया है. असम क्राइम ब्रांच ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को 23 मई को पूछताछ के लिए पेश होने का नोटिस जारी किया है. इससे पहले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से भी गुवाहाटी क्राइम ब्रांच में कई घंटों तक पूछताछ की गई थी. मामला तब शुरू हुआ जब पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान के पास भारत, UAE और मिस्र के पासपोर्ट हैं और विदेशों में संपत्तियां भी हैं. मुख्यमंत्री सरमा ने इन आरोपों को पूरी तरह फर्जी और AI से तैयार दस्तावेज बताया. उन्होंने दावा किया कि यह दुष्प्रचार पाकिस्तानी सोशल मीडिया नेटवर्क के जरिए फैलाया गया। अब यह मामला असम की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन गया है.

असम में कथित पासपोर्ट विवाद को लेकर राजनीतिक टकराव तेज हो गया है. असम क्राइम ब्रांच ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को 23 मई को पूछताछ के लिए पेश होने का नोटिस जारी किया है. इससे पहले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से भी गुवाहाटी क्राइम ब्रांच में कई घंटों तक पूछताछ की गई थी. मामला तब शुरू हुआ जब पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान के पास भारत, UAE और मिस्र के पासपोर्ट हैं और विदेशों में संपत्तियां भी हैं. मुख्यमंत्री सरमा ने इन आरोपों को पूरी तरह फर्जी और AI से तैयार दस्तावेज बताया. उन्होंने दावा किया कि यह दुष्प्रचार पाकिस्तानी सोशल मीडिया नेटवर्क के जरिए फैलाया गया। अब यह मामला असम की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन गया है.

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