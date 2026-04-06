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असम में पासपोर्ट विवाद: पवन खेड़ा पर FIR, CM की पत्नी ने आरोपों को बताया 'झूठा' - FIR FILED AGAINST CONGRESS LEADER

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असम में पासपोर्ट विवाद (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 6, 2026 at 4:45 PM IST

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असम में राजनीतिक विवाद तेज हो गया है, जब पवन खेड़ा के खिलाफ क्राइम ब्रांच में FIR दर्ज की गई. यह शिकायत मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा ने दर्ज कराई. खेड़ा ने आरोप लगाया था कि उनके पास तीन देशों के पासपोर्ट हैं और विदेशों में संपत्ति है. इन आरोपों को रिनिकी शर्मा ने पूरी तरह झूठा बताते हुए कहा कि यह AI और फोटोशॉप से बनाए गए हैं. मुख्यमंत्री ने भी दस्तावेजों को फर्जी बताया और कांग्रेस पर हमला बोला. इस मुद्दे पर राज्य की राजनीति गरमा गई है. हेमंत बिस्वा सरमा ने भी कांग्रेस पर हमला बोला है. 

असम में राजनीतिक विवाद तेज हो गया है, जब पवन खेड़ा के खिलाफ क्राइम ब्रांच में FIR दर्ज की गई. यह शिकायत मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा ने दर्ज कराई. खेड़ा ने आरोप लगाया था कि उनके पास तीन देशों के पासपोर्ट हैं और विदेशों में संपत्ति है. इन आरोपों को रिनिकी शर्मा ने पूरी तरह झूठा बताते हुए कहा कि यह AI और फोटोशॉप से बनाए गए हैं. मुख्यमंत्री ने भी दस्तावेजों को फर्जी बताया और कांग्रेस पर हमला बोला. इस मुद्दे पर राज्य की राजनीति गरमा गई है. हेमंत बिस्वा सरमा ने भी कांग्रेस पर हमला बोला है. 

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