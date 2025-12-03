ETV Bharat / Videos

असम के एक आदमी ने ब्रह्मपुत्र नदी पर्यटन के लिए चीन की स्टील की नौकरी छोड़ी, ज़ुबीन गर्ग की फ़िल्म के नाम पर नाव का नाम रखा - MAN LEAVES CHINA STEEL JOB

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 3, 2025 at 10:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

आज के दौर में जब युवा नौकरी के पीछे भाग रहे हैं. असम के डिब्रूगढ़ के गौतम बोरदोलोई ने अपने सपनों को पंख देने के लिए चीन में स्टील इंडस्ट्री की नौकरी छोड़ दी. लेकिन इनकी कहानी किसी नाव से शुरू नहीं होती. लैरा हाईस्कूल से पढ़ाई करने के बाद हायर स्टडीज के लिए कोलकाता का रुख किया. काम के सिलसिले में झारखंड के जमशेदपुर गए. फिर 2005 में चीन . स्टील मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी में डिप्टी मैनेजर के बने. US, कनाडा, त्रिनिदाद और कजाकिस्तान में  प्रोजेक्ट्स देखे. लेकिन देश से नाता जुड़ा रहा. बोगीबील में बह्मपुत्र पर पुल बना. गौतम का मन इसके तट पर उलझ गया. सुनसान घाट इनके मन को कचोटने लगे. फिर क्या था, कुछ करने की ठानी.

कोविड के दौरन नौकरी छोड़ देश वापसी की. महीनों तक घर में बंद रहे. लेकिन मन बोगीबील में ही भटकता रहा. चुपचाप एक नाव बनाना शुरू किया . महामारी के बाद लोग धीरे-धीरे महामारी की उदासी से बाहर निकले.गौतम की नाव तैयार थी. नाम दिया कंजनजंगा. जिसका उद्घघाटन किसी और ने नहीं बल्कि म्यूज़िक आइकॉन स्वर्गीय ज़ुबीन गर्ग ने किया. एक साल के अंदर, नाव सेंसेशन बन गई. भारत और विदेश से टूरिस्ट बोगीबील में रिवर क्रूज़ एक्सपीरियंस लेने के लिए आने लगे.

किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये इलाका ऐसा चमक जाएगा. जल्द ही, दूसरों ने भी गौतम के मॉडल को कॉपी करने की कोशिश की. कॉम्पिटिशन बढ़ गया. मात देने के लिए गौतम ने एक दो मंज़िला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया. जो 105 फीट लंबा और 40 फीट चौड़ा था. ऐसा माना जाता है कि यह असम की अपनी तरह की सबसे बड़ी बोट है. जिसे ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला. जिससे बोगीबील राज्य में रिवर टूरिज़्म का नया चेहरा बन गया.  

गौतम के वेंचर में लगभग 20 युवा परमानेंट काम करते हैं. जबकि 30-40 और लोग नावों पर हैंड्स-ऑन ट्रेनिंग लेते हैं. गौतम कहते हैं कि कई स्टूडेंट्स के पास डिग्री तो है. लेकिन उनमें टेक्निकल स्किल्स की कमी है. यहां उन्हें असली ट्रेनिंग मिलती है  और आत्मनिर्भर बन रहे हैं. 

आज के दौर में जब युवा नौकरी के पीछे भाग रहे हैं. असम के डिब्रूगढ़ के गौतम बोरदोलोई ने अपने सपनों को पंख देने के लिए चीन में स्टील इंडस्ट्री की नौकरी छोड़ दी. लेकिन इनकी कहानी किसी नाव से शुरू नहीं होती. लैरा हाईस्कूल से पढ़ाई करने के बाद हायर स्टडीज के लिए कोलकाता का रुख किया. काम के सिलसिले में झारखंड के जमशेदपुर गए. फिर 2005 में चीन . स्टील मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी में डिप्टी मैनेजर के बने. US, कनाडा, त्रिनिदाद और कजाकिस्तान में  प्रोजेक्ट्स देखे. लेकिन देश से नाता जुड़ा रहा. बोगीबील में बह्मपुत्र पर पुल बना. गौतम का मन इसके तट पर उलझ गया. सुनसान घाट इनके मन को कचोटने लगे. फिर क्या था, कुछ करने की ठानी.

कोविड के दौरन नौकरी छोड़ देश वापसी की. महीनों तक घर में बंद रहे. लेकिन मन बोगीबील में ही भटकता रहा. चुपचाप एक नाव बनाना शुरू किया . महामारी के बाद लोग धीरे-धीरे महामारी की उदासी से बाहर निकले.गौतम की नाव तैयार थी. नाम दिया कंजनजंगा. जिसका उद्घघाटन किसी और ने नहीं बल्कि म्यूज़िक आइकॉन स्वर्गीय ज़ुबीन गर्ग ने किया. एक साल के अंदर, नाव सेंसेशन बन गई. भारत और विदेश से टूरिस्ट बोगीबील में रिवर क्रूज़ एक्सपीरियंस लेने के लिए आने लगे.

किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये इलाका ऐसा चमक जाएगा. जल्द ही, दूसरों ने भी गौतम के मॉडल को कॉपी करने की कोशिश की. कॉम्पिटिशन बढ़ गया. मात देने के लिए गौतम ने एक दो मंज़िला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया. जो 105 फीट लंबा और 40 फीट चौड़ा था. ऐसा माना जाता है कि यह असम की अपनी तरह की सबसे बड़ी बोट है. जिसे ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला. जिससे बोगीबील राज्य में रिवर टूरिज़्म का नया चेहरा बन गया.  

गौतम के वेंचर में लगभग 20 युवा परमानेंट काम करते हैं. जबकि 30-40 और लोग नावों पर हैंड्स-ऑन ट्रेनिंग लेते हैं. गौतम कहते हैं कि कई स्टूडेंट्स के पास डिग्री तो है. लेकिन उनमें टेक्निकल स्किल्स की कमी है. यहां उन्हें असली ट्रेनिंग मिलती है  और आत्मनिर्भर बन रहे हैं. 

For All Latest Updates

TAGGED:

MAN LEAVES CHINA STEEL JOB
BRAHMAPUTRA RIVER TOURISM
ZUBEEN GARG MOVIE
BRAHMAPUTRA RIVER
MAN LEAVES CHINA STEEL JOB

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

teachers transformed school

दो शिक्षकों ने एक जर्जर स्कूल का कर दिया कायाकल्प, मॉडर्न तकनीक के साथ ट्रेडिशनल स्किल्स का ज्ञान

December 3, 2025 at 10:18 PM IST
ON NEW LABOUR LAW UPROR IN PARLIAMENT

संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन लेबर कानूनों को लेकर हंगामा, क्या हैं नए लेबर कानून आसान भाषा में समझें ?

December 3, 2025 at 9:19 PM IST
Buddhist remains

कश्मीर के बारामूला में मिला 2000 साल पुराना रहस्य, खुदाई में मिले कुषाण काल के बौद्ध अवशेष

December 3, 2025 at 8:10 PM IST
नौ सेना प्रमुख के बयान से पाकिस्तान में दहशत

'ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है': भारत के बयान से दहशत में पाकिस्तान

December 3, 2025 at 9:22 AM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.