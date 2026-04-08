विधानसभा चुनाव-2026: असम, केरल और पुडुचेरी में गुरुवार को मतदान; 3 राज्यों में उपचुनाव - ASSEMBLY POLLS 2026
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Published : April 8, 2026 at 10:25 PM IST
गुरुवार 9 अप्रैल को तीन राज्यों, असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी. असम की 126 सीटों पर एक चरण में मतदान होगा. मुख्य मुकाबला BJP के नेतृत्व वाले NDA और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गंठबंधन के बीच है. बीजेपी तीसरी बार सत्ता के लिए संघर्ष कर रही है. तो वहीं कांग्रेस 2016 में हारने के बाद सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है. कुल 722 उम्मीदवार मैदान में हैं. लगभग 2.5 करोड़ मतदाता के लिए 31,490 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. केरल में भी सभी 140 सीटों के लिए एक ही चरण में गुरुवार को वोटिंग होगी. कुल 890 उम्मीदवारों के भाग्या का फैसला 2.7 करोड़ से ज़्यादा मतदाता करेंगे मुख्य मुकाबला सत्ताधारी LDF और UDF के बीच है. मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं. जबकि UDF सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रहा है. मतदान 30,000 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशनों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा. पुडुचेरी की सभी 30 विधानसभा सीटों के लिए भी कल वोटिंग होगी. यहां कुल 294 उम्मीदवार मैदान में हैं. ऑल इंडिया एन.आर. कांग्रेस के नेतृत्व वाला सत्ताधारी NDA और कांग्रेस-DMK गठबंधन के बीच मुकाबला है. लगभग 9.5 लाख मतदाता 1,000 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन पर मतदान करेंगे.
गुरुवार 9 अप्रैल को तीन राज्यों, असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी. असम की 126 सीटों पर एक चरण में मतदान होगा. मुख्य मुकाबला BJP के नेतृत्व वाले NDA और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गंठबंधन के बीच है. बीजेपी तीसरी बार सत्ता के लिए संघर्ष कर रही है. तो वहीं कांग्रेस 2016 में हारने के बाद सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है. कुल 722 उम्मीदवार मैदान में हैं. लगभग 2.5 करोड़ मतदाता के लिए 31,490 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. केरल में भी सभी 140 सीटों के लिए एक ही चरण में गुरुवार को वोटिंग होगी. कुल 890 उम्मीदवारों के भाग्या का फैसला 2.7 करोड़ से ज़्यादा मतदाता करेंगे मुख्य मुकाबला सत्ताधारी LDF और UDF के बीच है. मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं. जबकि UDF सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रहा है. मतदान 30,000 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशनों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा. पुडुचेरी की सभी 30 विधानसभा सीटों के लिए भी कल वोटिंग होगी. यहां कुल 294 उम्मीदवार मैदान में हैं. ऑल इंडिया एन.आर. कांग्रेस के नेतृत्व वाला सत्ताधारी NDA और कांग्रेस-DMK गठबंधन के बीच मुकाबला है. लगभग 9.5 लाख मतदाता 1,000 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन पर मतदान करेंगे.