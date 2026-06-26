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असम: कामाख्या मंदिर के कपाट भक्तों के लिए फिर से खुले, अंबुबाची मेला खत्म - TEMPLE DOOR OPEN FOR DEVOTEES

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कामाख्या मंदिर के कपाट भक्तों के लिए फिर से खुले (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 26, 2026 at 9:51 PM IST

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गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ी पर बने कामाख्या मंदिर में मशहूर अंबुबाची मेला शुक्रवार को भक्तों के लिए दरवाजे फिर से खुलने के साथ खत्म हो गया, और सुबह से ही हजारों लोग देवी के दर्शन के लिए लाइन में लग गए. बता दें कि 22 जून की शाम को अंबुबाची प्रवृत्ति के साथ दरवाज़ा बंद रहा. हर साल अंबुबाची के दौरान, कामाख्या मंदिर का दरवाज़ा चार दिनों के लिए बंद था. ऐसी मान्यता है कि अंबुबाची के दौरान माता वसुमती मासिक धर्म में होती हैं. इसलिए इस दौरान मंदिर का दरवाजा बंद रहता है. अंबुबाची निवृत्ति के बाद, सही रस्म के साथ, देवी मां कामाख्या की पूजा की गई और उसके बाद भक्तों के लिए मुख्य दरवाजा खोल दिया गया.

गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ी पर बने कामाख्या मंदिर में मशहूर अंबुबाची मेला शुक्रवार को भक्तों के लिए दरवाजे फिर से खुलने के साथ खत्म हो गया, और सुबह से ही हजारों लोग देवी के दर्शन के लिए लाइन में लग गए. बता दें कि 22 जून की शाम को अंबुबाची प्रवृत्ति के साथ दरवाज़ा बंद रहा. हर साल अंबुबाची के दौरान, कामाख्या मंदिर का दरवाज़ा चार दिनों के लिए बंद था. ऐसी मान्यता है कि अंबुबाची के दौरान माता वसुमती मासिक धर्म में होती हैं. इसलिए इस दौरान मंदिर का दरवाजा बंद रहता है. अंबुबाची निवृत्ति के बाद, सही रस्म के साथ, देवी मां कामाख्या की पूजा की गई और उसके बाद भक्तों के लिए मुख्य दरवाजा खोल दिया गया.

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AMBUBACHI MELA 2026
AMBUBACHI MELA AT KAMAKHYA TEMPLE
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