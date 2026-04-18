असम में बाढ़ से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए ‘जल राहत-2026’ नामक संयुक्त अभ्यास का आयोजन आईआईटी गुवाहाटी में किया गया. इस अभ्यास का नेतृत्व भारतीय सेना ने किया, जिसमें NDRF, SDRF और SSB के जवानों ने भाग लिया. इस दौरान बाढ़ की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों का वास्तविक प्रदर्शन किया गया और आधुनिक उपकरणों का उपयोग दिखाया गया. अभ्यास में छात्रों और स्वयंसेवकों को भी शामिल कर सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया गया. इस तरह के अभ्यास असम में हर साल आने वाली बाढ़ से प्रभावी तरीके से निपटने और जरूरतमंदों तक समय पर सहायता पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं.