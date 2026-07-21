असम में बाढ़ से जान-माल की भारी तबाही हुई है. राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर ग्यारह हो गई है, जबकि पंद्रह जिलों में तीन लाख 63 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित हैं. राज्य की अलग-अलग जगहों पर ब्रह्मपुत्र, दिखो, देसांग और धनसिरी समेत सभी प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं. कुछ जगहों पर तो बाढ़ ने खतरनाक रूप धारण कर रखा है. ऊपरी असम के कई भागों में बाढ़ के चलते दूसरे दिन भी कई ट्रेनें प्रभावित रहीं. नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे ने कई ट्रेनों को कैंसल कर लिया है या फिर उन्हें डायवर्ट कर दिया है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. सबसे खराब हालत शिवसागर जिले की है. संकट से समय में सेना, NDRF, SDRF जैसी कई एजेंसियां राहत और बचाव अभियान चला रही हैं. सरकार के कई मंत्री, सांसद और विधायक प्रभावित इलाकों में मौजूद हैं.