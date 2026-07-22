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असम में तबाही का मंजर...16 जिले पानी में, लाखों लोग बेघर...31 लोगों की मौत - NDRF RESCUE SIVASAGAR FLOOD

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ASSAM FLOODS LATEST NEWS TODAY (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 22, 2026 at 1:56 PM IST

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असम में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है. हालात इतने गंभीर हैं कि पिछले 24 घंटों में 21 लोगों की जान चली गई है, जिससे कुल मौतों का आंकड़ा 31 तक पहुंच गया है. असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (ASDMA) की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य के 16 जिले भीषण बाढ़ की चपेट में हैं और 5 लाख 64 हजार से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए हैं. सबसे ज्यादा तबाही शिवसागर जिले में देखी जा रही है। इस आपदा में 872 गांव जलमग्न हो गए हैं और 24 हजार हेक्टेयर से ज्यादा फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं. भारतीय सेना, वायुसेना, NDRF और SDRF की टीमें युद्धस्तर पर राहत और बचाव कार्य कर रही हैं और लाखों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है. प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी है; पल-पल की अपडेट के लिए वीडियो को पूरा देखें.

असम में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है. हालात इतने गंभीर हैं कि पिछले 24 घंटों में 21 लोगों की जान चली गई है, जिससे कुल मौतों का आंकड़ा 31 तक पहुंच गया है. असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (ASDMA) की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य के 16 जिले भीषण बाढ़ की चपेट में हैं और 5 लाख 64 हजार से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए हैं. सबसे ज्यादा तबाही शिवसागर जिले में देखी जा रही है। इस आपदा में 872 गांव जलमग्न हो गए हैं और 24 हजार हेक्टेयर से ज्यादा फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं. भारतीय सेना, वायुसेना, NDRF और SDRF की टीमें युद्धस्तर पर राहत और बचाव कार्य कर रही हैं और लाखों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है. प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी है; पल-पल की अपडेट के लिए वीडियो को पूरा देखें.

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