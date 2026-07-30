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असम में बाढ़ के हालात गंभीर, मौसम विभाग ने अरुणाचल और नागालैंड में भारी बारिश की दी चेतावनी - FLOOD IN INDIA

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असम में बाढ़ के हालात गंभीर (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 30, 2026 at 4:49 PM IST

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असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है. पिछले 24 घंटों में बाढ़ से 3 लोगों की मौत हुई. प्रदेश में बारिश और बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 78 तक पहुंच गई है, जबकि तीन लाख से ज्यादा लोग अब भी बाढ़ से प्रभावित हैं. सबसे ज्यादा राज्य के चराईदेव जिले में 1 लाख 37 हजार 561 लोग प्रभावित हैं. वहीं, शिवसागर जिले में 84 हजार और जोरहट में करीब 50 हजार लोग आपदा से घिरे हुए हैं.

असम में बाढ़ से साढ़े सोलह हजार लोग विस्थापित हुए हैं, जिन्हें 71 राहत कैंपों में रखा जा रहा है. वहीं, बहत्तर हजारों लोगों के लिए 30 राहत वितरण शिविर बनाए गए हैं. कई एजेंसियां लोगों को मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराने में जुटी हैं.  

असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का कहना है कि ऊपरी असम के ज्यादातर हिस्सों में बारिश नहीं हुई, जिससे राज्य के ज्यादातर हिस्सों में पानी कम हुआ है और लोगों को थोड़ी राहत मिली है. हालांकि पानी कम होने के बावजूद लोग कीचड़ और मिट्टी जमा होने से अपने घरों में नहीं लौट पा रहे हैं. अमित शाह ने केंद्र की ओर से राज्य को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है.  

असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है. पिछले 24 घंटों में बाढ़ से 3 लोगों की मौत हुई. प्रदेश में बारिश और बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 78 तक पहुंच गई है, जबकि तीन लाख से ज्यादा लोग अब भी बाढ़ से प्रभावित हैं. सबसे ज्यादा राज्य के चराईदेव जिले में 1 लाख 37 हजार 561 लोग प्रभावित हैं. वहीं, शिवसागर जिले में 84 हजार और जोरहट में करीब 50 हजार लोग आपदा से घिरे हुए हैं.

असम में बाढ़ से साढ़े सोलह हजार लोग विस्थापित हुए हैं, जिन्हें 71 राहत कैंपों में रखा जा रहा है. वहीं, बहत्तर हजारों लोगों के लिए 30 राहत वितरण शिविर बनाए गए हैं. कई एजेंसियां लोगों को मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराने में जुटी हैं.  

असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का कहना है कि ऊपरी असम के ज्यादातर हिस्सों में बारिश नहीं हुई, जिससे राज्य के ज्यादातर हिस्सों में पानी कम हुआ है और लोगों को थोड़ी राहत मिली है. हालांकि पानी कम होने के बावजूद लोग कीचड़ और मिट्टी जमा होने से अपने घरों में नहीं लौट पा रहे हैं. अमित शाह ने केंद्र की ओर से राज्य को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है.  

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