ETV Bharat / Videos

असम के 11 जिलों में बाढ़ से हाहाकार; कार्बी आंगलोंग में सड़क पर रहने को मजबूर लोग, 41 की मौत! - ASSAM FLOOD

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Assam flood latest news in Hindi (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 24, 2026 at 4:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

असम में लगातार हो रही भारी बारिश ने भयानक रूप ले लिया है. राज्य के 11 जिले इस वक्त भयंकर बाढ़ की चपेट में हैं. कार्बी आंगलोंग जिले में हालात बेहद खराब हैं, जहां बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है. बेघर हुए लोग अपने परिवारों के साथ सड़क किनारे अस्थायी शिविरों में रहने को मजबूर हैं और अब तक सरकारी मदद की राह देख रहे हैं.

इस विनाशकारी बाढ़ के कारण राज्य में अब तक 41 लोगों की जान जा चुकी है और साढ़े छह लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं. मौसम विभाग (IMD) ने हालात को देखते हुए अगले 4 दिनों के लिए भारी बारिश, आंधी-तूफान और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है. असम बाढ़ की ग्राउंड रिपोर्ट और ताज़ा अपडेट्स के लिए वीडियो को पूरा देखें.

असम में लगातार हो रही भारी बारिश ने भयानक रूप ले लिया है. राज्य के 11 जिले इस वक्त भयंकर बाढ़ की चपेट में हैं. कार्बी आंगलोंग जिले में हालात बेहद खराब हैं, जहां बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है. बेघर हुए लोग अपने परिवारों के साथ सड़क किनारे अस्थायी शिविरों में रहने को मजबूर हैं और अब तक सरकारी मदद की राह देख रहे हैं.

इस विनाशकारी बाढ़ के कारण राज्य में अब तक 41 लोगों की जान जा चुकी है और साढ़े छह लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं. मौसम विभाग (IMD) ने हालात को देखते हुए अगले 4 दिनों के लिए भारी बारिश, आंधी-तूफान और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है. असम बाढ़ की ग्राउंड रिपोर्ट और ताज़ा अपडेट्स के लिए वीडियो को पूरा देखें.

For All Latest Updates

TAGGED:

KARBI ANGLONG
ASSAM WEATHER
IMD ALERT ASSAM NEWS
FLOOD RELIEF
ASSAM FLOOD

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

Delhi metro 17 stations closed today

CJP के प्रदर्शन के चलते लगातार तीसरे दिन 17 मेट्रो स्टेशन बंद, भारी परेशानी में दिल्ली वाले

July 24, 2026 at 4:40 PM IST
US imposes 10 percent tariff on India

अमेरिका ने भारत समेत 60 देशों पर लगाया नया टैक्स; जानें भारत को 10% टैरिफ श्रेणी में कैसे मिली राहत!

July 24, 2026 at 4:40 PM IST
Donald Trump statement on Iran attack,

ईरान पर सबसे बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका, ट्रम्प की धमकी के बाद ईरान ने US सैन्य ठिकानों पर दागे ड्रोन!

July 24, 2026 at 1:42 PM IST
Sonam Wangchuk ends 26 days hunger strike

26 दिन बाद सोनम वांगचुक ने क्यों खत्म की भूख हड़ताल? सरकार ने ऐसा क्या भरोसा दिया कि टूट गया अनशन?

July 24, 2026 at 1:01 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.