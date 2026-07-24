असम में लगातार हो रही भारी बारिश ने भयानक रूप ले लिया है. राज्य के 11 जिले इस वक्त भयंकर बाढ़ की चपेट में हैं. कार्बी आंगलोंग जिले में हालात बेहद खराब हैं, जहां बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है. बेघर हुए लोग अपने परिवारों के साथ सड़क किनारे अस्थायी शिविरों में रहने को मजबूर हैं और अब तक सरकारी मदद की राह देख रहे हैं.

इस विनाशकारी बाढ़ के कारण राज्य में अब तक 41 लोगों की जान जा चुकी है और साढ़े छह लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं. मौसम विभाग (IMD) ने हालात को देखते हुए अगले 4 दिनों के लिए भारी बारिश, आंधी-तूफान और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है. असम बाढ़ की ग्राउंड रिपोर्ट और ताज़ा अपडेट्स के लिए वीडियो को पूरा देखें.