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असम: मशहूर 'बिहू पेपा' को मिला जीआई टैग, कारीगरों ने जताई खुशी - BIHU PEPA GETS GI TAG

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असम: मशहूर 'बिहू पेपा' को मिला जीआई टैग (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 18, 2026 at 10:55 PM IST

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असम के सबसे मशहूर पारंपरिक वाद्ययंत्रों में से एक, 'बिहू पेपा' को 'जियोग्राफिकल इंडिकेशन' यानी 'जीआई टैग' मिला है. इससे 'बिहू पेपा' को अपनी अनोखी सांस्कृतिक विरासत के लिए राष्ट्रीय पहचान मिली है. गोलाघाट में इस घोषणा का गर्व के साथ स्वागत किया गया है, जहां कारीगरों की कई पीढ़ियों ने हाथ से इस वाद्ययंत्र को बनाने की परंपरा को जिंदा रखा है.

पारंपरिक रूप से भैंस की सींग से बनाए जाने वाले और बांस के माउथपीस (मुंह से फूंकने वाले हिस्से) वाले 'पेपा' को पीढ़ियों से चली आ रही तकनीकों का इस्तेमाल करके बहुत बारीकी से हाथ से बनाया जाता है. कारीगरों और लोक कलाकारों का मानना ​​है कि जीआई पहचान से इस परंपरा को बचाने, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने और आने वाली पीढ़ियों को इस लोक वाद्ययंत्र को सीखने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी.

असम के सबसे मशहूर पारंपरिक वाद्ययंत्रों में से एक, 'बिहू पेपा' को 'जियोग्राफिकल इंडिकेशन' यानी 'जीआई टैग' मिला है. इससे 'बिहू पेपा' को अपनी अनोखी सांस्कृतिक विरासत के लिए राष्ट्रीय पहचान मिली है. गोलाघाट में इस घोषणा का गर्व के साथ स्वागत किया गया है, जहां कारीगरों की कई पीढ़ियों ने हाथ से इस वाद्ययंत्र को बनाने की परंपरा को जिंदा रखा है.

पारंपरिक रूप से भैंस की सींग से बनाए जाने वाले और बांस के माउथपीस (मुंह से फूंकने वाले हिस्से) वाले 'पेपा' को पीढ़ियों से चली आ रही तकनीकों का इस्तेमाल करके बहुत बारीकी से हाथ से बनाया जाता है. कारीगरों और लोक कलाकारों का मानना ​​है कि जीआई पहचान से इस परंपरा को बचाने, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने और आने वाली पीढ़ियों को इस लोक वाद्ययंत्र को सीखने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी.

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बिहू पेपा को जीआई टैग
FAMOUS BIHU PEPA
जियोग्राफिकल इंडिकेशन
बिहू पेपा क्या है
BIHU PEPA GETS GI TAG

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