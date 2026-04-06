असम चुनाव- मतदान से लेकर मतगणना तक, पल-पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिए ETV Bharat के साथ - ASSAM ELECTION PROMO
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : April 6, 2026 at 4:50 PM IST
असम में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं. ETV Bharat असम चुनाव की पल-पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहा है. चुनाव प्रचार से लेकर वोटिंग तक, और वोटिंग से लेकर मतगणना तक हर छोटा बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं. असम जहां चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि पहचान, जमीन और अस्मिता की जंग होती है. इस राज्य में सीधे बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला माना जा रहा है. सत्ता की लड़ाई का कौन बनेगा सूत्रधार, 9 मई को मतदान होगा, 4 मई को मतगणना होगी, तो पल पल के अपडेट के लिए जुड़े रहिए ETV Bharat की टीम के साथ.
असम में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं. ETV Bharat असम चुनाव की पल-पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहा है. चुनाव प्रचार से लेकर वोटिंग तक, और वोटिंग से लेकर मतगणना तक हर छोटा बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं. असम जहां चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि पहचान, जमीन और अस्मिता की जंग होती है. इस राज्य में सीधे बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला माना जा रहा है. सत्ता की लड़ाई का कौन बनेगा सूत्रधार, 9 मई को मतदान होगा, 4 मई को मतगणना होगी, तो पल पल के अपडेट के लिए जुड़े रहिए ETV Bharat की टीम के साथ.