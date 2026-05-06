असम में नई सरकार का रास्ता साफ… CM हिमंता बिस्वा सरमा ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा - HIMANTA BISWA SARMA
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Published : May 6, 2026 at 7:21 PM IST
असम में भाजपा के नेतृत्व वाले NDA की बड़ी जीत के बाद नई सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने अपने मंत्रिमंडल के साथ राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को इस्तीफा सौंप दिया है. 126 सदस्यीय विधानसभा में NDA ने 102 सीटें जीतकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की. राज्यपाल ने इस्तीफा स्वीकार करते हुए सरमा से नई सरकार के गठन तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने को कहा है. मुख्यमंत्री ने संकेत दिया कि शपथ ग्रहण समारोह 11 मई के बाद हो सकता है और इसके लिए प्रधानमंत्री को भी आमंत्रित किया गया है. भाजपा विधायक दल की बैठक में नए नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा.
असम में भाजपा के नेतृत्व वाले NDA की बड़ी जीत के बाद नई सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने अपने मंत्रिमंडल के साथ राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को इस्तीफा सौंप दिया है. 126 सदस्यीय विधानसभा में NDA ने 102 सीटें जीतकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की. राज्यपाल ने इस्तीफा स्वीकार करते हुए सरमा से नई सरकार के गठन तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने को कहा है. मुख्यमंत्री ने संकेत दिया कि शपथ ग्रहण समारोह 11 मई के बाद हो सकता है और इसके लिए प्रधानमंत्री को भी आमंत्रित किया गया है. भाजपा विधायक दल की बैठक में नए नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा.