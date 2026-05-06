ETV Bharat / Videos

असम में नई सरकार का रास्ता साफ… CM हिमंता बिस्वा सरमा ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा - HIMANTA BISWA SARMA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
असम में नई सरकार का रास्ता साफ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 6, 2026 at 7:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

असम में भाजपा के नेतृत्व वाले NDA की बड़ी जीत के बाद नई सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने अपने मंत्रिमंडल के साथ राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को इस्तीफा सौंप दिया है. 126 सदस्यीय विधानसभा में NDA ने 102 सीटें जीतकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की. राज्यपाल ने इस्तीफा स्वीकार करते हुए सरमा से नई सरकार के गठन तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने को कहा है. मुख्यमंत्री ने संकेत दिया कि शपथ ग्रहण समारोह 11 मई के बाद हो सकता है और इसके लिए प्रधानमंत्री को भी आमंत्रित किया गया है. भाजपा विधायक दल की बैठक में नए नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा.

असम में भाजपा के नेतृत्व वाले NDA की बड़ी जीत के बाद नई सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने अपने मंत्रिमंडल के साथ राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को इस्तीफा सौंप दिया है. 126 सदस्यीय विधानसभा में NDA ने 102 सीटें जीतकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की. राज्यपाल ने इस्तीफा स्वीकार करते हुए सरमा से नई सरकार के गठन तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने को कहा है. मुख्यमंत्री ने संकेत दिया कि शपथ ग्रहण समारोह 11 मई के बाद हो सकता है और इसके लिए प्रधानमंत्री को भी आमंत्रित किया गया है. भाजपा विधायक दल की बैठक में नए नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा.

For All Latest Updates

TAGGED:

ASSAM ELECTION 2026
NDA VICTORY ASSAM
ASSAM CM RESIGNATION
BJP ASSAM
HIMANTA BISWA SARMA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Trump pauses Project Freedom operation, US Iran blockade latest news

मिडिल ईस्ट तनाव के बीच ट्रंप का बड़ा फैसला...ट्रंप ने रोका ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ ईरान पर नाकेबंदी जारी

May 6, 2026 at 6:20 PM IST
TMC BJP clashes after election results

बंगाल चुनाव नतीजों के बाद हिंसा पर सख्त CEC ने गिरफ्तारी के दिए आदेश

May 6, 2026 at 3:40 PM IST
Tamil Nadu assembly election results 2026

तमिलनाडु में बड़ा राजनीतिक मोड़… कांग्रेस का विजय को समर्थन, सरकार बनाने की कवायद तेज

May 6, 2026 at 1:55 PM IST
blast outside army camp in Amritsar Punjab, security agencies investigate Amritsar explosion

पंजाब के अमृतसर में ब्लास्ट: आर्मी कैंप के बाहर धमाका, जांच में जुटीं एजेंसियां

May 6, 2026 at 1:50 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.