ETV Bharat / Videos

असम के लोगों को केंद्र का भरोसा: बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तेज होगा पुनर्वास का काम - REHABILITATION EFFORTS IN ASSAM

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
असम के लोगों को केंद्र का भरोसा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 3, 2026 at 3:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि केंद्र सरकार असम में बाढ़ से प्रभावित लोगों की राहत और पुनर्वास के लिए हर संभव मदद देगी. उन्होंने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के साथ बाढ़ प्रभावित धेमाजी जिले के दौरा किया. दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने असम के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री अतुल बोरा के साथ मिलकर धेमाजी जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया. इस जिले की सीमा बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित अरुणाचल प्रदेश से लगती है. हालात का जायजा लेने के बाद केंद्रीय मंत्रियों ने असम के मंत्रियों और राज्य सरकार के सीनियर अधिकारियों के साथ समीक्षा की. उन्होंने लोगों को संकट से उबारने का भरोसा दिलाया.

असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार, विश्वनाथ, धेमाजी, डिब्रूगढ़ और नलबाड़ी जिलों में बाढ़ से लगभग 48 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित हैं. धेमाजी सबसे ज्यादा प्रभावित जिला रहा, जहां 44 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित हुए. इसके बाद डिब्रूगढ़ में लगभग 4 हजार और विश्वनाथ में करीब 500 लोग प्रभावित हुए हैं. इस बीच, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात की और बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास की कोशिशों पर चर्चा की.

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि केंद्र सरकार असम में बाढ़ से प्रभावित लोगों की राहत और पुनर्वास के लिए हर संभव मदद देगी. उन्होंने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के साथ बाढ़ प्रभावित धेमाजी जिले के दौरा किया. दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने असम के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री अतुल बोरा के साथ मिलकर धेमाजी जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया. इस जिले की सीमा बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित अरुणाचल प्रदेश से लगती है. हालात का जायजा लेने के बाद केंद्रीय मंत्रियों ने असम के मंत्रियों और राज्य सरकार के सीनियर अधिकारियों के साथ समीक्षा की. उन्होंने लोगों को संकट से उबारने का भरोसा दिलाया.

असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार, विश्वनाथ, धेमाजी, डिब्रूगढ़ और नलबाड़ी जिलों में बाढ़ से लगभग 48 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित हैं. धेमाजी सबसे ज्यादा प्रभावित जिला रहा, जहां 44 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित हुए. इसके बाद डिब्रूगढ़ में लगभग 4 हजार और विश्वनाथ में करीब 500 लोग प्रभावित हुए हैं. इस बीच, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात की और बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास की कोशिशों पर चर्चा की.

For All Latest Updates

TAGGED:

ASSAM FLOOD
असम बाढ़ प्रभावित
राहत और पुनर्वास
शिवराज सिंह चौहान
REHABILITATION EFFORTS IN ASSAM

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

रूस का कीव पर भीषण मिसाइल और ड्रोन हमला

रूस का कीव पर भीषण मिसाइल और ड्रोन हमला, 17 लोगों की मौत

July 3, 2026 at 3:29 PM IST
100 year old doctor Kaligopal Mukherjee

100 साल की उम्र, एक आंख की रोशनी और वॉकर का सहारा… फिर भी मरीजों की सेवा में जुटे हैं डॉ. काली गोपाल मुखर्जी

July 3, 2026 at 1:51 PM IST
Indian Navy anti piracy operation

अदन की खाड़ी में भारतीय नौसेना का बड़ा एक्शन, समुद्री डाकुओं से व्यापारी जहाज को सुरक्षित बचाया

July 3, 2026 at 1:30 PM IST
38 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर दुर्गम इलाके में पहुंचे स्वास्थ्यकर्मी

38 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर दुर्गम इलाके में पहुंचे स्वास्थ्यकर्मी, खानाबदोश बच्चों को टीका लगाया

July 2, 2026 at 11:03 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.