केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि केंद्र सरकार असम में बाढ़ से प्रभावित लोगों की राहत और पुनर्वास के लिए हर संभव मदद देगी. उन्होंने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के साथ बाढ़ प्रभावित धेमाजी जिले के दौरा किया. दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने असम के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री अतुल बोरा के साथ मिलकर धेमाजी जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया. इस जिले की सीमा बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित अरुणाचल प्रदेश से लगती है. हालात का जायजा लेने के बाद केंद्रीय मंत्रियों ने असम के मंत्रियों और राज्य सरकार के सीनियर अधिकारियों के साथ समीक्षा की. उन्होंने लोगों को संकट से उबारने का भरोसा दिलाया.

असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार, विश्वनाथ, धेमाजी, डिब्रूगढ़ और नलबाड़ी जिलों में बाढ़ से लगभग 48 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित हैं. धेमाजी सबसे ज्यादा प्रभावित जिला रहा, जहां 44 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित हुए. इसके बाद डिब्रूगढ़ में लगभग 4 हजार और विश्वनाथ में करीब 500 लोग प्रभावित हुए हैं. इस बीच, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात की और बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास की कोशिशों पर चर्चा की.