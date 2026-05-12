हिमंता बिस्वा सरमा असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं. वह लगातार दूसरी बाद सीएम पद की शपथ ले रहे हैं. उनके साथ चार और विधायक - भाजपा के दो और उसकी सहयोगी असम गण परिषद (अगप) और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) के एक-एक मंत्री शपथ लेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में भाजपा के नेतृत्व वाली राजग की तीसरी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले गुवाहाटी पहुंचे. शर्मा ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, "असम में आदरणीय नरेंद्र मोदी का हार्दिक स्वागत है. उनका यह दौरा असम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवसर है क्योंकि राज्य में लगातार तीसरी बार भाजपा-राजग सरकार का शासन शुरू हो रहा है। हम उनके निरंतर आशीर्वाद और मार्गदर्शन की कामना करते हैं."