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असम विधानसभा चुनाव : किसकी बनेगी सरकार ?... एनडीए की लगेगी हैट्रिक या कांग्रेस की वापसी ? - ASSAM ASSEMBLY ELECTIONS

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असम में एनडीए या कांग्रेस ? (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 3, 2026 at 10:20 PM IST

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 असम में किसकी सरकार बनेगी, इसका फैसला सोमवार को मतगणना के बाद होगा. यह तय होगा कि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को तीसरा कार्यकाल मिलेगा या हफ्तों से जारी खींचतान के बाद कांग्रेस सत्ता छीनने में सफल रहेगी. अधिकांश एग्जिट पोल ने असम में एनडीए सरकार बनने का आकलन किया है. असम में नौ अप्रैल को मतदान हुआ था. असम विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान पूरे राज्य में पहचान की राजनीति, कल्याणकारी योजनाओं का वितरण और क्षेत्रीय आकांक्षाओं का जोर देखा गया. 9 अप्रैल को एक ही चरण में हुए मतदान में असमिया मतदाताओं, बंगाली भाषी और असमिया मुस्लिम, चाय बागानों में रहने वाली जनजातियों और स्वदेशी आदिवासी समूहों सहित विभिन्न समुदायों से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में चुनाव परिणामों को निर्धारित करने में निर्णायक भूमिका निभाने की उम्मीद है. राज्य की 126 विधानसभा सीट पर 722 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला होगा, जिसके लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी 35 जिलों के 40 मतगणना केंद्रों पर ईवीएम खोली जाएंगी. दिग्गज उम्मीदवारों में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, कांग्रेस उम्मीदवार गौरव गोगोई, एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल और रायजोर दल नेता अखिल गोगोई शामिल हैं.

 असम में किसकी सरकार बनेगी, इसका फैसला सोमवार को मतगणना के बाद होगा. यह तय होगा कि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को तीसरा कार्यकाल मिलेगा या हफ्तों से जारी खींचतान के बाद कांग्रेस सत्ता छीनने में सफल रहेगी. अधिकांश एग्जिट पोल ने असम में एनडीए सरकार बनने का आकलन किया है. असम में नौ अप्रैल को मतदान हुआ था. असम विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान पूरे राज्य में पहचान की राजनीति, कल्याणकारी योजनाओं का वितरण और क्षेत्रीय आकांक्षाओं का जोर देखा गया. 9 अप्रैल को एक ही चरण में हुए मतदान में असमिया मतदाताओं, बंगाली भाषी और असमिया मुस्लिम, चाय बागानों में रहने वाली जनजातियों और स्वदेशी आदिवासी समूहों सहित विभिन्न समुदायों से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में चुनाव परिणामों को निर्धारित करने में निर्णायक भूमिका निभाने की उम्मीद है. राज्य की 126 विधानसभा सीट पर 722 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला होगा, जिसके लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी 35 जिलों के 40 मतगणना केंद्रों पर ईवीएम खोली जाएंगी. दिग्गज उम्मीदवारों में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, कांग्रेस उम्मीदवार गौरव गोगोई, एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल और रायजोर दल नेता अखिल गोगोई शामिल हैं.

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