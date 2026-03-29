असम विधानसभा चुनाव: अमित शाह का कांग्रेस पर हमला, बोले-घुसपैठ रोकना ही काफी नहीं, हर अवैध प्रवासी को वापस भेजा जाना चाहिए - ASSAM ASSEMBLY ELECTIONS
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : March 29, 2026 at 6:55 PM IST
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के चुनावी सभा में रविवार को ज़ोर देकर कहा कि BJP सरकार ने पिछले 10 सालों में असम में घुसपैठ रोक दी है, लेकिन यह काफ़ी नहीं है, क्योंकि हर अवैध घुसपैठिए को उसके देश वापस भेजा जाना चाहिए. सोनितपुर ज़िले के ढेकियाजुली विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए, उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कई राज्यों में चुनावी सूचियों के विशेष गहन संशोधन का विरोध करने का आरोप लगाया, ताकि घुसपैठियों को बचाया जा सके.उन्होंने कहा कि "राहुल गांधी और उनकी टोली घुसपैठियों को बचाने के लिए SIR का विरोध कर रहे हैं," उन्होंने आरोप लगाया। यह दावा करते हुए कि "असम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं", BJP नेता ने उनसे इस मुद्दे पर अपना रुख़ साफ़ करने को कहा. शाह ने कहा कि "कांग्रेस ने अपने शासनकाल के दौरान देश की सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लिया, और पाकिस्तान से आए आतंकवादियों को हमारे देश में लोगों को मारने के लिए उकसाया," उन्होंने आरोप लगाया। शाह ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों के ख़िलाफ़ कड़ा रुख़ अपनाया. असम में 126 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव 9 अप्रैल को होंगे, और वोटों की गिनती 4 मई को होगी.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के चुनावी सभा में रविवार को ज़ोर देकर कहा कि BJP सरकार ने पिछले 10 सालों में असम में घुसपैठ रोक दी है, लेकिन यह काफ़ी नहीं है, क्योंकि हर अवैध घुसपैठिए को उसके देश वापस भेजा जाना चाहिए. सोनितपुर ज़िले के ढेकियाजुली विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए, उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कई राज्यों में चुनावी सूचियों के विशेष गहन संशोधन का विरोध करने का आरोप लगाया, ताकि घुसपैठियों को बचाया जा सके.उन्होंने कहा कि "राहुल गांधी और उनकी टोली घुसपैठियों को बचाने के लिए SIR का विरोध कर रहे हैं," उन्होंने आरोप लगाया। यह दावा करते हुए कि "असम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं", BJP नेता ने उनसे इस मुद्दे पर अपना रुख़ साफ़ करने को कहा. शाह ने कहा कि "कांग्रेस ने अपने शासनकाल के दौरान देश की सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लिया, और पाकिस्तान से आए आतंकवादियों को हमारे देश में लोगों को मारने के लिए उकसाया," उन्होंने आरोप लगाया। शाह ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों के ख़िलाफ़ कड़ा रुख़ अपनाया. असम में 126 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव 9 अप्रैल को होंगे, और वोटों की गिनती 4 मई को होगी.