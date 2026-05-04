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असम विधानसभा चुनाव नतीजे: बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए की बड़ी बढ़त, लगातार तीसरी बार सत्ता वापसी की उम्मीद बढ़ी - ELECTION 2026

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असम विधानसभा चुनाव नतीजे (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 4, 2026 at 6:00 PM IST

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असम विधानसभा चुनावों के लिए सोमवार को वोटों की गिनती जारी है. शुरुआती रुझानों से बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को स्पष्ट बढ़त मिलती दिख रही है, जो लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रहा है. नतीजों पर नजर रख रहे दूसरे पार्टी नेता और बीजेपी उम्मीदवार भी आत्मविश्वास से भरे दिख रहे हैं. उनका कहना है कि यह रुझान सभी निर्वाचन क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है और परिणाम अब और भी स्पष्ट होता जा रहा है. हालांकि शुरुआती रुझान बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के पक्ष में हैं और असम में लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की ओर इशारा कर रहे हैं. हालांकि वोटों की गिनती अभी भी जारी है और अंतिम नतीजों का इंतजार है.

असम विधानसभा चुनावों के लिए सोमवार को वोटों की गिनती जारी है. शुरुआती रुझानों से बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को स्पष्ट बढ़त मिलती दिख रही है, जो लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रहा है. नतीजों पर नजर रख रहे दूसरे पार्टी नेता और बीजेपी उम्मीदवार भी आत्मविश्वास से भरे दिख रहे हैं. उनका कहना है कि यह रुझान सभी निर्वाचन क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है और परिणाम अब और भी स्पष्ट होता जा रहा है. हालांकि शुरुआती रुझान बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के पक्ष में हैं और असम में लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की ओर इशारा कर रहे हैं. हालांकि वोटों की गिनती अभी भी जारी है और अंतिम नतीजों का इंतजार है.

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