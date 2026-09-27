असम: आशुतोष रांका और CJP समर्थक हिरासत में लिये गए, करने जा रहे थे मीटिंग
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Published : September 27, 2026 at 7:43 PM IST
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने रविवार को कहा कि असम पुलिस ने गुवाहाटी में पार्टी के पहले वॉलंटियर मीट-अप (क्षेत्रीय स्वयंसेवकों की बैठक ) से पहले उसके नेता आशुतोष रांका और कई पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया. इसने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने इवेंट की जगह पर बैरिकेडिंग कर दी थी और वॉलंटियर्स को इलाके से बाहर निकाल दिया था. हिरासत में लिए गए नेताओं, कार्यकर्ताओं और वॉलंटियर्स की सही संख्या अभी कन्फर्म नहीं हुई है क्योंकि असम पुलिस ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है. यह भी अभी पता नहीं है कि लोगों को किन खास पुलिस स्टेशनों में ले जाया गया है.सीजेपी मीट-अप असल में अठगांव में असम श्री परशुराम सेवा सदन में ऑर्गनाइज किया गया था, जहाँ असम और नॉर्थईस्ट से सैकड़ों वॉलंटियर्स के इकट्ठा होने की उम्मीद थी. हालाँकि, वेन्यू मैनेजमेंट के अचानक परमिशन वापस लेने के बाद इवेंट को चौधरी टीला में शिफ्ट कर दिया गया. पार्टी ने आरोप लगाया कि राज्य प्रशासन ने जगह के मालिकों पर दबाव डाला. हिरासत में लिए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने एक्स पर पोस्ट किया, 'असम पुलिस ने आशुतोष रांका और सीजेपी टीम को हिरासत में लिया है और उन्हें किसी अनजान जगह पर ले जा रही है. आशु और उनके साथी असम में एक छोटा सा वॉलंटियर्स मीट-अप करने जा रहे थे.
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने रविवार को कहा कि असम पुलिस ने गुवाहाटी में पार्टी के पहले वॉलंटियर मीट-अप (क्षेत्रीय स्वयंसेवकों की बैठक ) से पहले उसके नेता आशुतोष रांका और कई पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया. इसने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने इवेंट की जगह पर बैरिकेडिंग कर दी थी और वॉलंटियर्स को इलाके से बाहर निकाल दिया था. हिरासत में लिए गए नेताओं, कार्यकर्ताओं और वॉलंटियर्स की सही संख्या अभी कन्फर्म नहीं हुई है क्योंकि असम पुलिस ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है. यह भी अभी पता नहीं है कि लोगों को किन खास पुलिस स्टेशनों में ले जाया गया है.सीजेपी मीट-अप असल में अठगांव में असम श्री परशुराम सेवा सदन में ऑर्गनाइज किया गया था, जहाँ असम और नॉर्थईस्ट से सैकड़ों वॉलंटियर्स के इकट्ठा होने की उम्मीद थी. हालाँकि, वेन्यू मैनेजमेंट के अचानक परमिशन वापस लेने के बाद इवेंट को चौधरी टीला में शिफ्ट कर दिया गया. पार्टी ने आरोप लगाया कि राज्य प्रशासन ने जगह के मालिकों पर दबाव डाला. हिरासत में लिए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने एक्स पर पोस्ट किया, 'असम पुलिस ने आशुतोष रांका और सीजेपी टीम को हिरासत में लिया है और उन्हें किसी अनजान जगह पर ले जा रही है. आशु और उनके साथी असम में एक छोटा सा वॉलंटियर्स मीट-अप करने जा रहे थे.