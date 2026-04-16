ETV Bharat / Videos

अमेरिका-ईरान तनाव के बीच पाकिस्तान की एंट्री...असीम मुनीर पहुंचे तेहरान...क्या बनेगा नया कूटनीतिक समीकरण? - ASIM MUNIR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
अमेरिका-ईरान तनाव के बीच पाकिस्तान की एंट्री (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 16, 2026 at 4:27 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष का समाधान निकालने की इस्लामाबाद की कोशिशों के तहत पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को तेहरान पहुंचा.

पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा ‘इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस’ ने एक बयान में कहा कि मुनीर उस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी शामिल हैं.

बयान में कहा गया है, “फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और गृह मंत्री मोहसिन नकवी अमेरिका और ईरान के बीच जारी मध्यस्थता प्रयासों के तहत एक प्रतिनिधिमंडल के साथ तेहरान पहुंचे हैं.”

ईरानी मीडिया के मुताबिक, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने तेहरान में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का स्वागत किया. यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बुधवार को सऊदी अरब, कतर और तुर्किये की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए.

अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष का समाधान निकालने की इस्लामाबाद की कोशिशों के तहत पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को तेहरान पहुंचा.

पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा ‘इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस’ ने एक बयान में कहा कि मुनीर उस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी शामिल हैं.

बयान में कहा गया है, “फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और गृह मंत्री मोहसिन नकवी अमेरिका और ईरान के बीच जारी मध्यस्थता प्रयासों के तहत एक प्रतिनिधिमंडल के साथ तेहरान पहुंचे हैं.”

ईरानी मीडिया के मुताबिक, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने तेहरान में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का स्वागत किया. यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बुधवार को सऊदी अरब, कतर और तुर्किये की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए.

For All Latest Updates

TAGGED:

IRAN ISRAEL WAR
TEHRAN VISIT
PAKISTAN
SHEHBAZ SHARIF
ASIM MUNIR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

IPL 2026: Rasik's brilliant performance helps RCB beat LSG by five wickets

आईपीएल 2026: रसिक के शानदार प्रदर्शन की बदौलत आरसीबी ने एलएसजी को पांच विकेट से हराया

April 16, 2026 at 2:15 PM IST
तिरंगे का रिबन काटने से मना किया

जम्मू कश्मीर: सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक कार्यक्रम में तिरंगे का रिबन काटने से मना किया, सम्मान में उसे लपेटा

April 15, 2026 at 11:04 PM IST
चीन का मिलिट्री मदद की खबरों से इनकार

चीन ने ईरान को मिलिट्री मदद देने की खबरों को किया खारिज

April 15, 2026 at 10:51 PM IST
राघव चड्ढा को Z सिक्योरिटी

केंद्र सरकार ने राघव चड्ढा को Z सिक्योरिटी दी, पंजाब की आप सरकार ने वापस ली थी

April 15, 2026 at 9:22 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.