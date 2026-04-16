अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष का समाधान निकालने की इस्लामाबाद की कोशिशों के तहत पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को तेहरान पहुंचा.

पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा ‘इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस’ ने एक बयान में कहा कि मुनीर उस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी शामिल हैं.

बयान में कहा गया है, “फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और गृह मंत्री मोहसिन नकवी अमेरिका और ईरान के बीच जारी मध्यस्थता प्रयासों के तहत एक प्रतिनिधिमंडल के साथ तेहरान पहुंचे हैं.”

ईरानी मीडिया के मुताबिक, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने तेहरान में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का स्वागत किया. यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बुधवार को सऊदी अरब, कतर और तुर्किये की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए.