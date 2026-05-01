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मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर बनी 8-लेन वाली एशिया की सबसे लंबी और चौड़ी सुरंग, जानें इसकी खासियत - MUMBAI PUNE EXPRESSWAY MISSING LINK

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मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर 'मिसिंग लिंक' का उद्घाटन (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 1, 2026 at 10:54 PM IST

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मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर 'मिसिंग लिंक' (Missing Link) का उद्घाटन किया गया. यह 'मिसिंग लिंक' उन नागरिकों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा जो अक्सर मुंबई और पुणे के बीच यात्रा करते हैं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार के हाथों इस 'मिसिंग लिंक' प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया. यह 'मिसिंग लिंक' दरअसल एक्सप्रेसवे का वह आधुनिक हिस्सा है, जो खंडाला के खतरनाक घुमावदार मोड़ों का विकल्प बनेगा. 6,695 करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह लिंक रोड पहाड़ियों को चीरती हुई सुरंगों और गहरी घाटियों के ऊपर बने केबल ब्रिज के जरिए मुंबई और पुणे को और करीब ले आएगी. यह प्रोजेक्ट मुंबई और पुणे के बीच की दूरी को लगभग 6 किलोमीटर कम कर देगा. मुंबई और पुणे के बीच की दूरी लगभग 155 किलोमीटर है. अभी इस सफर को पूरा करने में करीब 3 घंटे का समय लगता है. हालांकि, 'मिसिंग लिंक' प्रोजेक्ट के चालू हो जाने के बाद, यात्रा का समय लगभग आधा घंटा कम हो जाएगा. जिससे यह सफर लगभग 2 घंटे 30 मिनट में पूरा किया जा सकेगा. इसके अलावा, इस मार्ग से ईंधन में भी 15 से 20 प्रतिशत की बचत होने की उम्मीद है. इस नए मार्ग की बदौलत, यात्रियों को अब खंडाला के खतरनाक और घुमावदार घाट वाले हिस्से से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा. इसके अलावा, इस लिंक रोड से लगभग 70 प्रतिशत ट्रैफिक के डायवर्ट होने की उम्मीद है, जिससे ईंधन की लागत में बचत होगी और ट्रैफिक जाम से भी छुटकारा मिलेगा. इस प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में 23.5 मीटर चौड़ी एक सुरंग बनाई गई है.

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर 'मिसिंग लिंक' (Missing Link) का उद्घाटन किया गया. यह 'मिसिंग लिंक' उन नागरिकों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा जो अक्सर मुंबई और पुणे के बीच यात्रा करते हैं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार के हाथों इस 'मिसिंग लिंक' प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया. यह 'मिसिंग लिंक' दरअसल एक्सप्रेसवे का वह आधुनिक हिस्सा है, जो खंडाला के खतरनाक घुमावदार मोड़ों का विकल्प बनेगा. 6,695 करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह लिंक रोड पहाड़ियों को चीरती हुई सुरंगों और गहरी घाटियों के ऊपर बने केबल ब्रिज के जरिए मुंबई और पुणे को और करीब ले आएगी. यह प्रोजेक्ट मुंबई और पुणे के बीच की दूरी को लगभग 6 किलोमीटर कम कर देगा. मुंबई और पुणे के बीच की दूरी लगभग 155 किलोमीटर है. अभी इस सफर को पूरा करने में करीब 3 घंटे का समय लगता है. हालांकि, 'मिसिंग लिंक' प्रोजेक्ट के चालू हो जाने के बाद, यात्रा का समय लगभग आधा घंटा कम हो जाएगा. जिससे यह सफर लगभग 2 घंटे 30 मिनट में पूरा किया जा सकेगा. इसके अलावा, इस मार्ग से ईंधन में भी 15 से 20 प्रतिशत की बचत होने की उम्मीद है. इस नए मार्ग की बदौलत, यात्रियों को अब खंडाला के खतरनाक और घुमावदार घाट वाले हिस्से से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा. इसके अलावा, इस लिंक रोड से लगभग 70 प्रतिशत ट्रैफिक के डायवर्ट होने की उम्मीद है, जिससे ईंधन की लागत में बचत होगी और ट्रैफिक जाम से भी छुटकारा मिलेगा. इस प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में 23.5 मीटर चौड़ी एक सुरंग बनाई गई है.

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