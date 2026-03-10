ETV Bharat / Videos

एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, पर्यटकों के लिए 16 मार्च से खुलेगा - ASIA LARGEST TULIP GARDEN

एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 10, 2026 at 8:34 PM IST

 एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, इस साल 16 मार्च को ऑफिशियली टूरिस्ट्स के लिए खोला जाएगा. कश्मीर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के एक सीनियर अधिकारी इमरान अहमद ने कहा कि मौसम अच्छा रहा है और इस साल फूल सामान्य से पहले खिले हैं. उन्होंने कहा कि गार्डन अपनी पूरी शान में तैयार है और टूरिस्ट्स के स्वागत के लिए सभी इंतज़ाम पूरे कर लिए गए हैं. ये गार्डन ज़बुरून माउंटेन रेंज के नीचे है और सामने से डल झील का शानदार नज़ारा दिखता है. इस खूबसूरत कॉम्बिनेशन की वजह से ये गार्डन हर साल लाखों टूरिस्ट्स को आकर्षित करता है. इसने श्रीनगर टूरिज्म को नई जान दी है. अधिकारियों के मुताबिक, इस बार करीब आठ लाख ट्यूलिप के पौधे लगाए गए हैं, जिनमें सत्तर से पचहत्तर किस्में शामिल हैं. फूलों की क्यारियों की डेंसिटी भी बढ़ा दी गई है ताकि टूरिस्ट को ज़्यादा आकर्षक और रंगीन नज़ारा देखने को मिले. हर लाइन में रंगों का अरेंजमेंट, फूलों की ऊंचाई और लाइनों का डिज़ाइन इस तरह से तैयार किया गया है कि गार्डन में घुसते ही हर कदम के साथ नज़ारा बदलता है.

ASIA LARGEST TULIP GARDEN
TULIP GARDEN
एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन
पर्यटकों के लिए 16 मार्च से खुलेगा
ETV Bharat Hindi Team

संपादक की पसंद

