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एशियन पैरा गोल्ड मेडलिस्ट नीरज यादव की मौत, दिल्ली के फ्लैट में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

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नीरज यादव की मौत (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 28, 2026 at 5:46 PM IST

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भारत के दिग्गज पैरा-एथलीट और तीन बार के एशियन पैरा गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता नीरज यादव का 42 वर्ष की आयु मौत हो गई. मंगलवार रात दिल्ली के एक फ्लैट में उनका शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला. शुरुआती तौर पर उनके द्वारा जहरीला पदार्थ खाने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, उनकी मौत के वास्तविक कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. मामले की जांच की जा रही है. दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम किया गया है. नीरज यादव की हालत बिगड़ने के बाद स्वजन उन्हें दिल्ली के जीटीबी अस्पताल लेकर पहुंचे थे. वहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने जहरीला पदार्थ किन परिस्थितियों में खाया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा.

भारत के दिग्गज पैरा-एथलीट और तीन बार के एशियन पैरा गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता नीरज यादव का 42 वर्ष की आयु मौत हो गई. मंगलवार रात दिल्ली के एक फ्लैट में उनका शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला. शुरुआती तौर पर उनके द्वारा जहरीला पदार्थ खाने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, उनकी मौत के वास्तविक कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. मामले की जांच की जा रही है. दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम किया गया है. नीरज यादव की हालत बिगड़ने के बाद स्वजन उन्हें दिल्ली के जीटीबी अस्पताल लेकर पहुंचे थे. वहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने जहरीला पदार्थ किन परिस्थितियों में खाया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा.

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