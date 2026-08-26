एशियाई खेलों की टेनिस टीम से 5 खिलाड़ी बाहर, चयन पर SAI और AITA के बीच विवाद; खेल मंत्रालय सख्त

एशियाई खेलों के लिए भारतीय टेनिस टीम के चयन को लेकर भारतीय खेल प्राधिकरण और अखिल भारतीय टेनिस संघ (AITA) के बीच विवाद गहरा गया है. SAI के सूत्रों का दावा है कि टीम से बाहर किए गए 5 खिलाड़ियों का नाम AITA द्वारा भेजी गई शॉर्टलिस्ट में ही नहीं था. वहीं, AITA ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा है कि उसने इन खिलाड़ियों के चयन के लिए प्रयास किया था.

जिन 5 खिलाड़ियों को टीम से बाहर रखा गया है, उनमें मानस धामने, वैष्णवी अडकर, सहजा यमलापल्ली, वैदेही चौधरी और प्रार्थना थोम्बारे शामिल हैं. ये खिलाड़ी महाद्वीपीय रैंकिंग में शीर्ष आठ में होने के मानदंड को पूरा नहीं कर पाए थे. इस बीच, खेल मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि किसी भी दबाव के बावजूद चयन मानदंडों में कोई ढील नहीं दी जाएगी.