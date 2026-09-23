भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास, जीता पहला गोल्ड; बैडमिंटन और वुशु में भी पदक पक्के
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Published : September 23, 2026 at 3:30 PM IST
एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का मान बढ़ाया है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को करारी शिकस्त देकर एशियाई खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है. इस ऐतिहासिक जीत के साथ भारत के पदकों की संख्या सात हो गई है.
क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों में भी भारत का दबदबा देखने को मिला। लक्ष्य सेन की अगुवाई वाली पुरुष बैडमिंटन टीम ने जापान को हराकर कम से कम कांस्य पदक पक्का कर लिया है. वहीं, वुशु में रोशिबिना देवी ने 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर देश के लिए एक और पदक सुरक्षित कर दिया है. इसके अलावा पुरुष हॉकी टीम ने भी श्रीलंका को 16-1 से रौंदकर बड़ी जीत दर्ज की है.
एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का मान बढ़ाया है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को करारी शिकस्त देकर एशियाई खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है. इस ऐतिहासिक जीत के साथ भारत के पदकों की संख्या सात हो गई है.
क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों में भी भारत का दबदबा देखने को मिला। लक्ष्य सेन की अगुवाई वाली पुरुष बैडमिंटन टीम ने जापान को हराकर कम से कम कांस्य पदक पक्का कर लिया है. वहीं, वुशु में रोशिबिना देवी ने 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर देश के लिए एक और पदक सुरक्षित कर दिया है. इसके अलावा पुरुष हॉकी टीम ने भी श्रीलंका को 16-1 से रौंदकर बड़ी जीत दर्ज की है.