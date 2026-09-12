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एशियन गेम्स से पहले भारतीय दल को बड़ा झटका, चोट के कारण वेटलिफ्टर ऋषिकांत सिंह बाहर; एथलेटिक्स से भी 2 खिलाड़ी हटे

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INDIAN SQUAD CHANGES FOR ASIAN GAMES (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 12, 2026 at 5:00 PM IST

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एशियन गेम्स की शुरुआत से ठीक पहले भारतीय खेल दल को एक बड़ा झटका लगा है. ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के सिल्वर मेडलिस्ट वेटलिफ्टर ऋषिकांत सिंह  घुटने की गंभीर चोट के कारण एशियन गेम्स से बाहर हो गए हैं. 60 किग्रा वर्ग के 21 वर्षीय ऋषिकांत को मेडिकल असेसमेंट के बाद एक महीने के रिहैब की सलाह दी गई है. उनके बाहर होने के साथ ही इस बार वेटलिफ्टिंग में भारत की पुरुष चुनौती पूरी तरह से खत्म हो गई है.

इसके अलावा, एथलेटिक्स टीम से भी शाहनवाज खान और निथ्या गंधे को हटा दिया गया है, जिससे एथलेटिक्स दल अब 74 खिलाड़ियों का रह गया है. वेटलिफ्टिंग में अब भारत की उम्मीदें सिर्फ चार महिला खिलाड़ियों- टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू , ज्ञानेश्वरी यादव, निरुपमा देवी और हरजिंदर कौर पर टिकी हैं.

एशियन गेम्स की शुरुआत से ठीक पहले भारतीय खेल दल को एक बड़ा झटका लगा है. ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के सिल्वर मेडलिस्ट वेटलिफ्टर ऋषिकांत सिंह  घुटने की गंभीर चोट के कारण एशियन गेम्स से बाहर हो गए हैं. 60 किग्रा वर्ग के 21 वर्षीय ऋषिकांत को मेडिकल असेसमेंट के बाद एक महीने के रिहैब की सलाह दी गई है. उनके बाहर होने के साथ ही इस बार वेटलिफ्टिंग में भारत की पुरुष चुनौती पूरी तरह से खत्म हो गई है.

इसके अलावा, एथलेटिक्स टीम से भी शाहनवाज खान और निथ्या गंधे को हटा दिया गया है, जिससे एथलेटिक्स दल अब 74 खिलाड़ियों का रह गया है. वेटलिफ्टिंग में अब भारत की उम्मीदें सिर्फ चार महिला खिलाड़ियों- टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू , ज्ञानेश्वरी यादव, निरुपमा देवी और हरजिंदर कौर पर टिकी हैं.

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