एशियन गेम्स 2026: 44 साल बाद भारतीय महिला हॉकी टीम ने जीता गोल्ड

सलीमा टेटे की कप्तानी में भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियन गेम्स में इतिहास रच दिया. भारत ने 44 साल बाद महिला हॉकी का गोल्ड मेडल अपने नाम किया. शुक्रवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने चीन को 1-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता. भारत की ओर से लालरेमसियामी ने निर्णायक गोल किया. इस जीत के साथ भारतीय महिला हॉकी टीम ने ओलंपिक के लिए भी क्वालीफाई कर लिया. भारत ने इससे पहले 1982 के एशियन गेम्स में महिला हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था. उस समय भारतीय टीम ने दक्षिण कोरिया को हराकर गोल्ड हासिल किया था. इसके बाद लंबे अंतराल के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम को एशियन गेम्स में स्वर्ण मिला है.