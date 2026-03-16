अलग-अलग रंगों के ट्यूलिप के फूलों की रंग-बिरंगी चमक ने एक बार फिर श्रीनगर की रौनक को बढ़ा दिया है. डल झील के किनारे स्थित एशिया के सबसे बड़ा ट्यूलिक गार्डन सोमवार को आम लोगों के लिए खोल दिया गया. जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने चश्मा शाही रोड पर बने विशाल इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को उद्घाटन किया. इसके साथ ही घाटी में ट्यूलिप के जिस मौसम का बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था, उसकी शुरुआत हो गई. इस साल गार्डन में ट्यूलिप की 70 से ज़्यादा किस्में लगाई गई है. साथ ही बागवानी विभाग ने पौधों की संख्या भी बढ़ा दी है. नज़ारे को और भी ज़्यादा रंगीन और खूबसूरत बनाने के लिए 18 लाख से ज़्यादा ट्यूलिप बल्ब लगाए गए हैं. उद्घाटन के पहले दिन लोगों का उत्साह देखने लायक था. बड़ी संख्या में पर्यटक और स्थानीय लोग रंग बिरंगे फूलों का आनंद लेते नजर आए.