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एशिया कप 2026: ट्रॉफी देने का इंतजार करते रहे मोहसिन नकवी, महिला क्रिकेट टीम का ट्रॉफी लेने से इनकार

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एशिया कप 2026 (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 14, 2026 at 3:59 PM IST

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महिला एशिया कंप 2026 के फाइनल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 72 रनों से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया है. लेकिन, मैच खत्म होने के बाद भारतीय महिला टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष और पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इंकार कर दिया. टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन के लिए श्रीलंकाई टीम की कप्तान अथापथु के साथ नहीं गईं. प्राइज सेरेमनी के दौरान मोहसिन नकवी ने सीरीज की उपविजेता श्रीलंका को चेक दिया और वहां से निकल लिए.. क्योंकि सम्मान समारोह के दौरान भारतीय टीम स्टेज के पास मौजूद नहीं थी. पिछले साल 2025 में भी ऐसा ही हुआ था, जब पुरुष टीम ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने के मना कर दिया था.  

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश का मान बढ़ाने के लिए भारतीय महिला टीम को बधाई दी. उन्होंने X पर लिखा कि हमारी बेटियों के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत हैं. मुझे यकीन है कि वे सफलता और बेहतरीन प्रदर्शन की और भी कई प्रेरणादायक कहानियां रचेंगी.

पीएम मोदी ने भी एशिया कप जीतने पर अलग अंदाज में महिला टीम को बधाई दी. X पर अपने पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा, भारतीय क्रिकेट के लिए गर्व का पल! एशिया कप जीतने पर महिला टीम को बधाई. पूरे टूर्नामेंट के दौरान उनका आत्मविश्वास, निरंतरता और शानदार जज्बा देखने को मिला. यह जीत देश भर के लाखों युवाओं को और ज्यादा खेलने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे.

महिला एशिया कंप 2026 के फाइनल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 72 रनों से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया है. लेकिन, मैच खत्म होने के बाद भारतीय महिला टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष और पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इंकार कर दिया. टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन के लिए श्रीलंकाई टीम की कप्तान अथापथु के साथ नहीं गईं. प्राइज सेरेमनी के दौरान मोहसिन नकवी ने सीरीज की उपविजेता श्रीलंका को चेक दिया और वहां से निकल लिए.. क्योंकि सम्मान समारोह के दौरान भारतीय टीम स्टेज के पास मौजूद नहीं थी. पिछले साल 2025 में भी ऐसा ही हुआ था, जब पुरुष टीम ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने के मना कर दिया था.  

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश का मान बढ़ाने के लिए भारतीय महिला टीम को बधाई दी. उन्होंने X पर लिखा कि हमारी बेटियों के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत हैं. मुझे यकीन है कि वे सफलता और बेहतरीन प्रदर्शन की और भी कई प्रेरणादायक कहानियां रचेंगी.

पीएम मोदी ने भी एशिया कप जीतने पर अलग अंदाज में महिला टीम को बधाई दी. X पर अपने पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा, भारतीय क्रिकेट के लिए गर्व का पल! एशिया कप जीतने पर महिला टीम को बधाई. पूरे टूर्नामेंट के दौरान उनका आत्मविश्वास, निरंतरता और शानदार जज्बा देखने को मिला. यह जीत देश भर के लाखों युवाओं को और ज्यादा खेलने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे.

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