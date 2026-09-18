पंजाब के अमृतसर में ASI हरजीत सिंह का मर्डर, अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली
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Published : September 18, 2026 at 3:58 PM IST
पंजाब पुलिस के ASI हरजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. अमृतसर के भगतांवाला में बीती देर रात अज्ञात बदमाशों ने उन पर गोलियां चलाईं. हरजीत सिंह हकीमा पुलिस स्टेशन में तैनात थे और अनाज मंडी के पास मोटरसाइकिल पर गश्त कर रहे थे. इसी दौरान कुछ अज्ञात हमलावरों ने उन पर गोली चला दी. गोली लगने से घायल ASI को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. हमलावरों की पहचान करने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी CCTV कैमरों को खंगाला जा रहा है. पंजाब के सीएम भगवंत मान ने इस पर दुख जताया है और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता के साथ साथ बैंक की तरफ से 1 करोड़ रुपये के बीमा का भी ऐलान किया है. वहीं, विपक्ष ने पंजाब में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाए हैं.
पंजाब पुलिस के ASI हरजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. अमृतसर के भगतांवाला में बीती देर रात अज्ञात बदमाशों ने उन पर गोलियां चलाईं. हरजीत सिंह हकीमा पुलिस स्टेशन में तैनात थे और अनाज मंडी के पास मोटरसाइकिल पर गश्त कर रहे थे. इसी दौरान कुछ अज्ञात हमलावरों ने उन पर गोली चला दी. गोली लगने से घायल ASI को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. हमलावरों की पहचान करने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी CCTV कैमरों को खंगाला जा रहा है. पंजाब के सीएम भगवंत मान ने इस पर दुख जताया है और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता के साथ साथ बैंक की तरफ से 1 करोड़ रुपये के बीमा का भी ऐलान किया है. वहीं, विपक्ष ने पंजाब में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाए हैं.