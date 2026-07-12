रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हैदराबाद से तीन बुलेट ट्रेनें चलाने का एलान किया है. केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र HICC में उन्होंने ये एलान किया.

रेल मंत्री ने हैदराबाद को हाई स्पीड रेल हब के तौर पर विकसित करने की योजना का एलान किया, जिसमें हैदराबाद को पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु से जोड़ने के लिए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव है. रेल मंत्री ने दावा किया कि इससे पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था आपस में जुड़ जाएगी और ये क्षेत्र के लिए गेमचेंजर होगा.

रेल मंत्री ने के मुताबिक, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का सूरत-बिलिमोरा रेल खंड अगले साल से शुरू हो जाएगा. HICC में आयोजित 'विकसित भारत-2047 में टेक्नोलॉजी की भूमिका' कॉन्फ्रेंस में रेल मंत्री ने कहा कि सबसे ज्यादा बुलेट ट्रेनें हैदराबाद-चेन्नई, हैदराबाद-अमरावती, हैदराबाद-पुणे, हैदराबाद-बेंगलुरु, बेंगलुरु-चेन्नई रूट पर आएंगी.