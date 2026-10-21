ETV Bharat / Videos

CJP के आशुतोष रांका और सौरव दास को कोर्ट से मिली जमानत

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
आशुतोष रांका और सौरव दास को जमानत (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 21, 2026 at 9:13 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

दिल्ली के मंदिर मार्ग स्थित स्पेशल एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका को रिहा करने का आदेश दिया है. दोनों पिछले सात दिनों से न्यायिक हिरासत में थे। आज दोनों की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया. दोनों की पेशी के दौरान दिल्ली पुलिस ने तीन दिनों की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की थी लेकिन स्पेशल एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने इस मांग को खारिज कर दिया था. एसईएम कोर्ट द्वारा सौरभ दास और आशुतोष रांका को रिहा किए जाने के बाद, मुख्य न्यायिक परिषद की कानूनी प्रमुख रत्ना सिंह ने कहा, "हम इस फैसले का स्वागत करते हैं. पिछले सात दिनों से हम जमानतदार पेश कर रहे थे, और आप जानते हैं कि उन्हें कैसे खारिज किया जा रहा था, लेकिन आज, हमने अस्वीकृति का कोई आधार नहीं छोड़ा, और उन्हें न्यायिक हिरासत में रखने का कोई कारण नहीं था. उनकी रिहाई इस बात का संकेत है कि अब सब कुछ सुलझ गया है और वे आगे बढ़ सकते हैं"

दिल्ली के मंदिर मार्ग स्थित स्पेशल एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका को रिहा करने का आदेश दिया है. दोनों पिछले सात दिनों से न्यायिक हिरासत में थे। आज दोनों की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया. दोनों की पेशी के दौरान दिल्ली पुलिस ने तीन दिनों की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की थी लेकिन स्पेशल एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने इस मांग को खारिज कर दिया था. एसईएम कोर्ट द्वारा सौरभ दास और आशुतोष रांका को रिहा किए जाने के बाद, मुख्य न्यायिक परिषद की कानूनी प्रमुख रत्ना सिंह ने कहा, "हम इस फैसले का स्वागत करते हैं. पिछले सात दिनों से हम जमानतदार पेश कर रहे थे, और आप जानते हैं कि उन्हें कैसे खारिज किया जा रहा था, लेकिन आज, हमने अस्वीकृति का कोई आधार नहीं छोड़ा, और उन्हें न्यायिक हिरासत में रखने का कोई कारण नहीं था. उनकी रिहाई इस बात का संकेत है कि अब सब कुछ सुलझ गया है और वे आगे बढ़ सकते हैं"

For All Latest Updates

TAGGED:

ASHUTOSH AND SAURAV DAS GOT BAIL
CJP PROTEST DELHI
CJP
ASHUTOSH AND SAURAV DAS
ASHUTOSH AND SAURAV DAS GOT BAIL

संबंधित ख़बरें

तीन साल में नशा-मुक्त बनाने का लक्ष्य

अमित शाह का भारत को तीन साल में नशा-मुक्त बनाने का लक्ष्य

October 21, 2026 at 5:48 PM IST
CJP ने हिरासत के खिलाफ दायर याचिका वापस ली

'दोनों Gen Z नहीं हैं'... दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद CJP ने हिरासत के खिलाफ दायर याचिका वापस ली

October 21, 2026 at 5:39 PM IST
105 US LAWMAKERS DEMAND FBI HATE CRIME INVESTIGATION

अमेरिका में हिंदू मंदिर पर हमले की साजिश, 105 अमेरिकी सांसदों ने FBI से की फेडरल हेट क्राइम जांच की मांग

October 21, 2026 at 4:25 PM IST
BHAGWANT MANN STOPPED AT DELHI AIRPORT FOR 3 HOURS

'CM मान को दिल्ली एयरपोर्ट पर 3 घंटे रोका गया': पेरिस दौरे से लौटने पर आम आदमी पार्टी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला

October 21, 2026 at 4:21 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.