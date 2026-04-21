तमिलनाडु चुनाव से पहले बड़ा बयान… असदुद्दीन ओवैसी ने DMK गठबंधन को वोट देने की अपील - ASADUDDIN OWAISI
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Published : April 21, 2026 at 7:17 PM IST
असदुद्दीन ओवैसी ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले DMK गठबंधन के समर्थन में वोट करने की अपील की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में मतदाताओं से कहा कि वे एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाले गठबंधन को विजयी बनाएं. AIMIM पहले ही DMK को समर्थन देने की घोषणा कर चुकी है. ओवैसी ने विशेष रूप से वानीयमबाड़ी सीट पर IUML उम्मीदवार सैयद फारूक के लिए वोट मांगे. राज्य में 23 अप्रैल को मतदान होना है और मुकाबला DMK, AIADMK, NTK और TVK के बीच है. चुनाव प्रचार में I.N.D.I.A. गठबंधन के नेताओं के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भी सक्रिय भागीदारी की है.
असदुद्दीन ओवैसी ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले DMK गठबंधन के समर्थन में वोट करने की अपील की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में मतदाताओं से कहा कि वे एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाले गठबंधन को विजयी बनाएं. AIMIM पहले ही DMK को समर्थन देने की घोषणा कर चुकी है. ओवैसी ने विशेष रूप से वानीयमबाड़ी सीट पर IUML उम्मीदवार सैयद फारूक के लिए वोट मांगे. राज्य में 23 अप्रैल को मतदान होना है और मुकाबला DMK, AIADMK, NTK और TVK के बीच है. चुनाव प्रचार में I.N.D.I.A. गठबंधन के नेताओं के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भी सक्रिय भागीदारी की है.