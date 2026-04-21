ETV Bharat / Videos

तमिलनाडु चुनाव से पहले बड़ा बयान… असदुद्दीन ओवैसी ने DMK गठबंधन को वोट देने की अपील - ASADUDDIN OWAISI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
तमिलनाडु चुनाव से पहले बड़ा बयान (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 21, 2026 at 7:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

असदुद्दीन ओवैसी ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले DMK गठबंधन के समर्थन में वोट करने की अपील की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में मतदाताओं से कहा कि वे एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाले गठबंधन को विजयी बनाएं. AIMIM पहले ही DMK को समर्थन देने की घोषणा कर चुकी है. ओवैसी ने विशेष रूप से वानीयमबाड़ी सीट पर IUML उम्मीदवार सैयद फारूक के लिए वोट मांगे. राज्य में 23 अप्रैल को मतदान होना है और मुकाबला DMK, AIADMK, NTK और TVK के बीच है. चुनाव प्रचार में I.N.D.I.A. गठबंधन के नेताओं के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भी सक्रिय भागीदारी की है.

असदुद्दीन ओवैसी ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले DMK गठबंधन के समर्थन में वोट करने की अपील की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में मतदाताओं से कहा कि वे एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाले गठबंधन को विजयी बनाएं. AIMIM पहले ही DMK को समर्थन देने की घोषणा कर चुकी है. ओवैसी ने विशेष रूप से वानीयमबाड़ी सीट पर IUML उम्मीदवार सैयद फारूक के लिए वोट मांगे. राज्य में 23 अप्रैल को मतदान होना है और मुकाबला DMK, AIADMK, NTK और TVK के बीच है. चुनाव प्रचार में I.N.D.I.A. गठबंधन के नेताओं के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भी सक्रिय भागीदारी की है.

For All Latest Updates

TAGGED:

TAMIL NADU ELECTION
AIMIM SUPPORT
MK STALIN
ELECTION CAMPAIGN INDIA
ASADUDDIN OWAISI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Amit Shah on Gorkha issue solution West Bengal election rally

'6 महीने में समाधान' अमित शाह का बड़ा वादा- BJP सरकार बनी तो खत्म होगा गोरखा मुद्दा

April 21, 2026 at 7:09 PM IST
Kedarnath temple decorated with 51 quintal flowers kapat opening date

उत्तराखंड: 51 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है केदारनाथ मंदिर, 22 अप्रैल को खुलेंगे कपाट

April 21, 2026 at 3:10 PM IST
Tamil Nadu election 1200 crore seizure cash liquor freebies

वोटिंग से पहले नोटों का खेल… तमिलनाडु में 1200 करोड़ की जब्ती, सख्त हुई निगरानी

April 21, 2026 at 2:55 PM IST
Revanth Reddy challenge KCR name change statement Telangana

सीएम रेवंत रेड्डी ने KCR पर जुबानी हमला बोला...कहा अगर मैंने KCR से विपक्षी नेता का दर्जा नहीं छीना, तो मैं अपना नाम बदल लूंगा

April 21, 2026 at 2:48 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.