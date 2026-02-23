ईरान में बढ़ता तनाव, भारत ने जारी की एडवाइजरी, 10 हजार भारतीयों को देश छोड़ने की सलाह - TENSIONS ESCALATE IN IRAN
Published : February 23, 2026 at 8:16 PM IST
ईरान में बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है. भारतीय दूतावास ने साफ कहा है कि ईरान में मौजूद भारतीय नागरिक जल्द से जल्द देश छोड़ दें. तेहरान में भारतीय दूतावास ने नई एडवाइजरी जारी करते हुए ईरान में रह रहे भारतीयों से कहा है कि वे सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कमर्शियल फ्लाइट्स समेत सभी उपलब्ध परिवहन साधनों का इस्तेमाल कर ईरान छोड़ दें. दरअसल, ईरान में एक बार फिर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. इसके साथ ही ईरान पर संभावित अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की आशंकाओं ने भी चिंता बढ़ा दी है. ऐसे हालात को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी है. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, ईरान में छात्रों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों और पर्यटकों समेत 10 हजार से ज्यादा भारतीय मौजूद हैं. दूतावास ने इन सभी लोगों से कहा है कि वे अपने पासपोर्ट और जरूरी दस्तावेज हमेशा अपने पास रखें और किसी भी मदद के लिए दूतावास के संपर्क में रहें. साथ ही भारतीय नागरिकों को विरोध प्रदर्शन वाले इलाकों से दूर रहने और सुरक्षा से जुड़ी सभी सावधानियां बरतने की भी सलाह दी गई है. ईरान में मौजूदा हालात को देखते हुए यह एडवाइजरी बेहद अहम मानी जा रही है.
