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AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल LIVE - AAM AADMI PARTY

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अरविंद केजरीवाल LIVE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 1, 2026 at 1:07 PM IST

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नई दिल्ली: AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं. इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने इस मामले को लेकर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला था. केजरीवाल ने आरोप लगाया कि मंदिर से भारी मात्रा में नकद और कीमती आभूषण गायब हुए हैं, बावजूद इसके अब तक कोई प्राथमिकी (FIR) दर्ज नहीं की गई है. उन्होंने कहा था कि अयोध्या श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की चोरी से हर सनातनी बेहद दुखी है. करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र यह मंदिर है, वहां से धन की चोरी होना आस्था पर प्रहार है."

नई दिल्ली: AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं. इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने इस मामले को लेकर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला था. केजरीवाल ने आरोप लगाया कि मंदिर से भारी मात्रा में नकद और कीमती आभूषण गायब हुए हैं, बावजूद इसके अब तक कोई प्राथमिकी (FIR) दर्ज नहीं की गई है. उन्होंने कहा था कि अयोध्या श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की चोरी से हर सनातनी बेहद दुखी है. करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र यह मंदिर है, वहां से धन की चोरी होना आस्था पर प्रहार है."

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Though it is one of the smallest states in terms of its area, the status of national capital makes it a key one. This state has two bureaus – the Delhi state bureau and the national bureau. Apart from the state government activities, the Delhi team keeps a tab on the union government. With both bureaus working together, it brings out the best of the stories from the central ministries, departments and the state government....view details

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