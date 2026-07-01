AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल LIVE - AAM AADMI PARTY
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Published : July 1, 2026 at 1:07 PM IST
नई दिल्ली: AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं. इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने इस मामले को लेकर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला था. केजरीवाल ने आरोप लगाया कि मंदिर से भारी मात्रा में नकद और कीमती आभूषण गायब हुए हैं, बावजूद इसके अब तक कोई प्राथमिकी (FIR) दर्ज नहीं की गई है. उन्होंने कहा था कि अयोध्या श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की चोरी से हर सनातनी बेहद दुखी है. करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र यह मंदिर है, वहां से धन की चोरी होना आस्था पर प्रहार है."
नई दिल्ली: AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं. इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने इस मामले को लेकर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला था. केजरीवाल ने आरोप लगाया कि मंदिर से भारी मात्रा में नकद और कीमती आभूषण गायब हुए हैं, बावजूद इसके अब तक कोई प्राथमिकी (FIR) दर्ज नहीं की गई है. उन्होंने कहा था कि अयोध्या श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की चोरी से हर सनातनी बेहद दुखी है. करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र यह मंदिर है, वहां से धन की चोरी होना आस्था पर प्रहार है."