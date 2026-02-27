नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया. इसे लेकर आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल लोगों को संबोधित कर रहे हैं. फैसले के बाद उन्होंने कहा हम हमेशा से कहते आए हैं कि सच्चाई की जीत होती है. हमें भारतीय न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है. दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने अपने फैसले में साफ कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में विफल रहा और किसी भी आपराधिक साजिश का कोई साक्ष्य नहीं मिला.