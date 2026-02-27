ETV Bharat / Videos

दिल्ली से अरविंद केजरीवाल LIVE - ARVIND KEJRIWAL LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
अरविंद केजरीवाल (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 27, 2026 at 4:18 PM IST

|

Updated : February 27, 2026 at 4:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया. इसे लेकर आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल लोगों को संबोधित कर रहे हैं. फैसले के बाद उन्होंने कहा हम हमेशा से कहते आए हैं कि सच्चाई की जीत होती है. हमें भारतीय न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है. दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने अपने फैसले में साफ कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में विफल रहा और किसी भी आपराधिक साजिश का कोई साक्ष्य नहीं मिला. 

नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया. इसे लेकर आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल लोगों को संबोधित कर रहे हैं. फैसले के बाद उन्होंने कहा हम हमेशा से कहते आए हैं कि सच्चाई की जीत होती है. हमें भारतीय न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है. दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने अपने फैसले में साफ कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में विफल रहा और किसी भी आपराधिक साजिश का कोई साक्ष्य नहीं मिला. 

Last Updated : February 27, 2026 at 4:32 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

ARVIND KEJRIWAL
ARVIND KEJRIWAL ACQUITTED
DELHI LIQOUR SCAM
ARVIND KEJRIWAL LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Delhi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

परीक्षा पे चर्चा

Pariksha Pe Charcha 2026 Part 2: एग्जाम से पहले पीएम मोदी का छात्रों से संवाद शुरू Live

February 9, 2026 at 10:15 AM IST
परीक्षा पे चर्चा कर रहे पीएम नरेंद्र मोदी

Pariksha Pe Charcha 2026: परीक्षा पे चर्चा कर रहे पीएम नरेंद्र मोदी LIVE

February 6, 2026 at 10:58 AM IST
CM रेखा गुप्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस

केंद्रीय बजट पर CM रेखा गुप्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस LIVE

February 2, 2026 at 10:52 AM IST
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण LIVE

Union Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण LIVE

February 1, 2026 at 11:02 AM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.