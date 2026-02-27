शराब घोटाले में निचली अदालत से बरी होते ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गए हैं. उन्होंने सीधे-सीधे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर साजिश रचने का आरोप लगाया. उन्होंने दिल्ली में चुनाव करने की चुनौती दी और दावा किया चुनाव हुए तो बीजेपी को 10 सीटें भी नहीं मिलेंगी और अगर मिलती है तो वो राजनीतिक छोड़ देंगे.

शराब घोटाले में बरी किए जाने पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की अदालत के जज की सराहना की. साथ ही, उन्होंने कहा कि अदालत ने सीबीआई को दोषी पाए गए अपने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है. केजरीवाल ने ये भी कहा कि शराब घोटाले से जुड़े ईडी के मामले में बरी होने के लिए अदालत में आवेदन दाखिल करेंगे.