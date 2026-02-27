ETV Bharat / Videos

अरविंद केजरीवाल का मोदी और शाह पर बड़ा हमला, साजिश रचने का लगाया आरोप, दिल्ली में चुनाव कराने की दी चुनौती - KEJRIWAL ATTACKS ON MODI AND SHAH

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
अरविंद केजरीवाल का मोदी और शाह पर बड़ा हमला (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 27, 2026 at 9:05 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

शराब घोटाले में निचली अदालत से बरी होते ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गए हैं. उन्होंने सीधे-सीधे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर साजिश रचने का आरोप लगाया. उन्होंने दिल्ली में चुनाव करने की चुनौती दी और दावा किया चुनाव हुए तो बीजेपी को 10 सीटें भी नहीं मिलेंगी और अगर मिलती है तो वो राजनीतिक छोड़ देंगे.  

शराब घोटाले में बरी किए जाने पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की अदालत के जज की सराहना की. साथ ही, उन्होंने कहा कि अदालत ने सीबीआई को दोषी पाए गए अपने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है. केजरीवाल ने ये भी कहा कि शराब घोटाले से जुड़े ईडी के मामले में बरी होने के लिए अदालत में आवेदन दाखिल करेंगे.  

शराब घोटाले में निचली अदालत से बरी होते ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गए हैं. उन्होंने सीधे-सीधे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर साजिश रचने का आरोप लगाया. उन्होंने दिल्ली में चुनाव करने की चुनौती दी और दावा किया चुनाव हुए तो बीजेपी को 10 सीटें भी नहीं मिलेंगी और अगर मिलती है तो वो राजनीतिक छोड़ देंगे.  

शराब घोटाले में बरी किए जाने पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की अदालत के जज की सराहना की. साथ ही, उन्होंने कहा कि अदालत ने सीबीआई को दोषी पाए गए अपने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है. केजरीवाल ने ये भी कहा कि शराब घोटाले से जुड़े ईडी के मामले में बरी होने के लिए अदालत में आवेदन दाखिल करेंगे.  

For All Latest Updates

TAGGED:

KEJRIWAL ATTACKS ON MODI AND SHAH
केजरीवाल का मोदी शाह पर हमला
मोदी शाह पर साजिश का आरोप
दिल्ली में चुनाव कराने की चुनौती
KEJRIWAL ATTACKS ON MODI AND SHAH

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Mark Carney arrives in India

तनाव के बाद नई शुरुआत...भारत पहुंचे कनाडा PM मार्क कार्नी

February 27, 2026 at 8:16 PM IST
पेस्टिसाइड से प्रकृति पर खतरा

पेस्टिसाइड से प्रकृति पर खतरा, मर रहीं मधुमक्खियां, खेती हो रही बर्बाद

February 27, 2026 at 7:27 PM IST
पक्ष और विपक्ष में सियासी घमासान शुरू

शराब घोटाले में केजरीवाल और सिसोदिया को क्लीन चिट, पक्ष और विपक्ष में सियासी घमासान शुरू

February 27, 2026 at 7:13 PM IST
राष्ट्रपति ने 'प्रचंड' में भरी उड़ान

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फाइटर हेलिकॉप्टर 'प्रचंड' में भरी उड़ान

February 27, 2026 at 4:46 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.