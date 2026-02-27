अरविंद केजरीवाल का मोदी और शाह पर बड़ा हमला, साजिश रचने का लगाया आरोप, दिल्ली में चुनाव कराने की दी चुनौती - KEJRIWAL ATTACKS ON MODI AND SHAH
Published : February 27, 2026 at 9:05 PM IST
शराब घोटाले में निचली अदालत से बरी होते ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गए हैं. उन्होंने सीधे-सीधे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर साजिश रचने का आरोप लगाया. उन्होंने दिल्ली में चुनाव करने की चुनौती दी और दावा किया चुनाव हुए तो बीजेपी को 10 सीटें भी नहीं मिलेंगी और अगर मिलती है तो वो राजनीतिक छोड़ देंगे.
शराब घोटाले में बरी किए जाने पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की अदालत के जज की सराहना की. साथ ही, उन्होंने कहा कि अदालत ने सीबीआई को दोषी पाए गए अपने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है. केजरीवाल ने ये भी कहा कि शराब घोटाले से जुड़े ईडी के मामले में बरी होने के लिए अदालत में आवेदन दाखिल करेंगे.
