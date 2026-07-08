ETV Bharat / Videos

अरुणाचल प्रदेश: लोअर सियांग में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही, लोगों ने तुरंत मदद की लगाई गुहार - ARUNACHAL PRADESH FLOODS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
बाढ़ ने मचाई भारी तबाही (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 8, 2026 at 11:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग जिले में लगातार बारिश और अचानक आई बाढ़ से भारी तबाही मची है.  कोयु सर्कल के कई गांवों का संपर्क बाकी इलाकों से टूट गया है, जिससे वहां रहने वाले लोगों को खाना, पीने का पानी, दवाइयां और दूसरी जरूरी चीजें नहीं मिल पा रही हैं.अधिकारी मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा ले रहे हैं.  साथ ही वे सड़क संपर्क और जरूरी सामान की आपूर्ति बहाल करने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. लोगों का कहना है कि आपदा से निपटने के उपाय नाकाफी साबित हुए हैं। साथ ही उन्हें बीमारी फैलने का भी डर सता रहा है. संचार नेटवर्क को हुए नुकसान से राहत के कामों में भी बाधा आ रही है. 28 जून को 36 नारी-कोयु विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले अपर रामले बांग्गो इलाके में अचानक आई बाढ़ ने पांच बड़े पुलों, सड़कों, पानी की सप्लाई लाइनों और बिजली के बुनियादी ढांचे को बहा दिया. बाढ़ से खेती और बागवानी वाली जमीन को भी भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे हजारों लोग गंभीर मुश्किलों का सामना कर रहे हैं. 

अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग जिले में लगातार बारिश और अचानक आई बाढ़ से भारी तबाही मची है.  कोयु सर्कल के कई गांवों का संपर्क बाकी इलाकों से टूट गया है, जिससे वहां रहने वाले लोगों को खाना, पीने का पानी, दवाइयां और दूसरी जरूरी चीजें नहीं मिल पा रही हैं.अधिकारी मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा ले रहे हैं.  साथ ही वे सड़क संपर्क और जरूरी सामान की आपूर्ति बहाल करने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. लोगों का कहना है कि आपदा से निपटने के उपाय नाकाफी साबित हुए हैं। साथ ही उन्हें बीमारी फैलने का भी डर सता रहा है. संचार नेटवर्क को हुए नुकसान से राहत के कामों में भी बाधा आ रही है. 28 जून को 36 नारी-कोयु विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले अपर रामले बांग्गो इलाके में अचानक आई बाढ़ ने पांच बड़े पुलों, सड़कों, पानी की सप्लाई लाइनों और बिजली के बुनियादी ढांचे को बहा दिया. बाढ़ से खेती और बागवानी वाली जमीन को भी भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे हजारों लोग गंभीर मुश्किलों का सामना कर रहे हैं. 

For All Latest Updates

TAGGED:

ARUNACHAL PRADESH FLOODS
FLOODS
LOWER SIANG
अरुणाचल प्रदेश
ARUNACHAL PRADESH FLOODS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

निज्जर हत्याकांड में नया मोड़

निज्जर हत्याकांड में नया मोड़, अमेरिका ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ पर लगाया बड़ा आरोप

July 8, 2026 at 10:56 PM IST
मॉर्फ्ड तस्वीरें हटाने का आदेश

बॉम्बे हाईकोर्ट का अभिनेत्री प्रीति जिंटा की AI से बनी तस्वीरें, डीपफेक और मॉर्फ्ड तस्वीरें हटाने का आदेश

July 8, 2026 at 10:52 PM IST
डोनाल्‍ड ट्रंप का बड़ा ऐलान

'ईरान के साथ सीजफायर खत्‍म, अब नहीं करना चाहते डील', डोनाल्‍ड ट्रंप का बड़ा ऐलान

July 8, 2026 at 9:50 PM IST
पुणे और दिल्ली में बिल्डिंग गिरीं

पुणे और दिल्ली में बिल्डिंग गिरीं, कई लोग दबे, रेस्क्यू जारी

July 8, 2026 at 9:39 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.