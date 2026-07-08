अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग जिले में लगातार बारिश और अचानक आई बाढ़ से भारी तबाही मची है. कोयु सर्कल के कई गांवों का संपर्क बाकी इलाकों से टूट गया है, जिससे वहां रहने वाले लोगों को खाना, पीने का पानी, दवाइयां और दूसरी जरूरी चीजें नहीं मिल पा रही हैं.अधिकारी मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा ले रहे हैं. साथ ही वे सड़क संपर्क और जरूरी सामान की आपूर्ति बहाल करने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. लोगों का कहना है कि आपदा से निपटने के उपाय नाकाफी साबित हुए हैं। साथ ही उन्हें बीमारी फैलने का भी डर सता रहा है. संचार नेटवर्क को हुए नुकसान से राहत के कामों में भी बाधा आ रही है. 28 जून को 36 नारी-कोयु विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले अपर रामले बांग्गो इलाके में अचानक आई बाढ़ ने पांच बड़े पुलों, सड़कों, पानी की सप्लाई लाइनों और बिजली के बुनियादी ढांचे को बहा दिया. बाढ़ से खेती और बागवानी वाली जमीन को भी भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे हजारों लोग गंभीर मुश्किलों का सामना कर रहे हैं.